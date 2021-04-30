Байден явно погорячился

Обращение президента к обеим палатам конгресса по случаю ста первых дней правления – очень уважаемый в США жанр. Это как бы предвыборная программа после выборов. Президент демонстрирует, что из того, о чем он говорил избирателям, осталось на уровне обещаний и риторики, а что он на самом деле собирается выполнять. Речь так же можно рассматривать в качестве самопрезентации нового лидера. Президент как бы разъясняет американцам, о чем, собственно, свидетельствуют те первые сто дней, что он находится у власти.

Что же разъяснил Байден? Увы, только то, что он погорячился, буквально сразу же после избрания заявив о намерении баллотироваться на второй президентский срок. Риторика Байдена была ужасно радикальной. Похоже, он очень хотел понравиться левому крылу демократов, у которого за сто дней правления президента накопилась к нему масса претензий. В речи президента нашлось место заявлению о том, что события 6 января, когда толпа трампистов ворвалась в Белый дом, были попыткой госпереворота (при этом слова «Дональд Трамп» Байден умудрился не упомянуть ни разу). Любопытно, что Байден, оказывается, не отказался от идеи реформирования (читай, расширения) Верховного суда. О ней он тоже сказал, напомнив, тем самым, свое недавнее обещание ввести в состав судей чернокожую женщины.

Статья по теме: Экономика, Россия и Китай: о чем говорил Байден в Конгрессе

Говорил президент о реформе полиции, системном расизме, правах меньшинств и любимом сердцу левых предмете – экологии. В планах Байдена – нещадная борьба с глобальным потеплением и создание «зеленых рабочих мест»: это когда фермеры сажают «покровные культуры», уменьшающие загрязнение почвы, а автомобилисты переходят на электромобили. «Почему бы ветряные турбины не строить в Питтсбурге вместо Пекина?», – задавался риторическим вопросов президент.

Особое впечатление на американскую публику произвел анонс налоговой реформы. Она будет заключаться в том, что зарабатывающие свыше 400 тыс. долларов в год будут платить в качестве подоходного налога около 40%. В общем-то, ничего нового: Байден всего лишь хочет вернуться к практике, существовавшей до Трампа. Но впечатляет словесный антураж, которым президент решил обставить свое решение. Байден грозил налоговой службой миллионерам и миллиардерам, чьи налоговые ухищрения, по его словам, приводят к тому, что казна не досчитывается миллиардов долларов, и объявлял, что будет стоять горой за интересы среднего класса. «То, что я предложил, справедливо. Это финансово ответственно. Это увеличивает доходы для оплаты предложенных мною планов, которые создадут миллионы рабочих мест и обеспечат рост экономики», - вещал Байден. О социальной справедливости и том, что богатеи должны платить за бедных президенты США не говорили давно. А в связке с экологией и борьбой с расизмом и вовсе никогда.

Статья по теме: Джо Байден топит доллар и укрепляет курс рубля

Впечатление, что президент говорил нечто социалистическое (то есть, в понимании миллионов американцев, страшное и неправильное) усиливал и внешний, не словесный антураж президентского послания, который оказался ошибкой команды Байдена. Перед американскими телезрителями предстали вооруженные нацгвардейцы, размещенные по периметру здания, полупустой зал с засыпающими слушателями и, наконец, «серые кардиналы». За спиной президента высились две дамы: Камала Харрис и Ненси Пелоси. Присутствие вице-президента и спикера Палаты представителей во время президентской речи именно на этих местах не прописано ни одним документом. Это явно была инициатива команды главы государства. Президент тем самым видимо хотел подчеркнуть, что в США настают новые времена, когда женщины играют столь же активную роль в политике, что и мужчины. Но, по крайней мере, в глазах своих республиканских противников, добился иного. Еще Трамп относил своего недруга Пелоси если не к «глубинному государству», то к «вашингтонскому болоту» - в общем, к тем тайным силам, которые стоят за спиной Байдена. И американцы увидели: да, она действительно за его спиной. Может, не в переносном, но в прямом смысле. А уж о том, что Байден, в силу преклонного возраста, может не досидеть до конца срока, в Америке не говорит только ленивый. Зачем понадобилось напоминать об этом, подставляя под телекамеры Харрис?

Впрочем, и сам президент, увы, не развеял сомнения в том, что находится в хорошей физической форме. Байден, который когда-то слыл превосходным оратором, говорил монотонно и мало. Его речь составила всего лишь 65 минут. Для сравнения: аналогичное выступление Трампа длилось 78 минут, а Билла Клинтона – 88 минут. Речь Байдена в глазах американцев, наверное, украсили бы цветастые угрозы в адрес зарубежных врагов США. Но и их не прозвучало. Байден явно старался не портить еще больше отношения с Россией в преддверие предстоящей летом встречи с Владимиром Путиным. Поэтому в его речи не прозвучала даже тема санкций. О том, что Байден не упомянул в своей речи даже проект «Северный поток-2» с негодованием говорил один из сторонников жесткого курса в отношении России сенатор Джим Риш. «Администрация должна действовать быстро, чтобы помешать строительству газопровода. Время уходит!» - возмущался он.

В общем, речь президента многих разочаровала. Байден очень не хочет преждевременного раскола в Демократической партии, поэтому говорит приятные левым вещи. Но вместе с тем, он, вольно или невольно демонстрирует, что американская политика ныне – то, что в Америке называется домом с несколькими подъездами. В какой из них в реальности «войдет» президент по прежнему остается загадкой. Но речь Байдена как-то невзначай убеждает, что «подъезд» радикальных перемен 78-летний старец на американском троне точно не выберет.