Без виз: почему США решили не пускать к себе россиян

Чужих не пустим, своим не поможем

Американских санкций в России ждут уже даже не со страхом, а с любопытством. Всем интересно, в чем еще заокеанские сказочники обвинят Москву и как ее собираются на этот раз наказывать.

И Вашингтон не разочаровал. В ответ на решение России запретить дипмиссии США в РФ нанимать на службу россиян и граждан третьих стран американские власти заявили, что по причине нехватки персонала (штат консульских работников сократился на 75%) фактически прекращают консульскую деятельность на территории Российской Федерации. Отныне россияне больше не могут получать визы в американских дипучреждениях на территории нашей страны (за исключением иммиграционных или в экстренных случаях).

Кроме того, ограничения коснулись и американских граждан, проживающих в России. Их предупредили, что посольство США в РФ отныне и на неопределенный срок прекращает предоставлять нотариальные услуги, выдавать свидетельства о рождении за границей и оказывать содействие в замене паспорта. Даже если у граждан США возникнут какие-либо экстренные ситуации, помощь им не гарантируется — в том числе потому, что персоналу посольства будет сложно перемещаться за пределы Москвы. Поэтому тем, у кого виза истекла, рекомендуют покинуть Россию до 15 июня (напомним, что еще в конце прошлого года из-за коронавируса и закрытия авиасообщения российские власти разрешили иностранцам даже с истекшей визой оставаться в России именно до этой даты).

Российские дипломаты и политики встретили решение Вашингтона с удивлением. «У любого консульства всегда две функции в стране: выдача виз и обслуживание своих граждан, — напоминает российский сенатор Владимир Джабаров. — И если консульство отказывается выполнять обе эти функции, то зачем оно нужно?»

Просто рук не хватает

Не меньшее удивление вызвал повод для невыполнения этих функций — якобы нехватка людей. Отечественные дипломаты разъяснили: ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве.

«Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 чел. (равная 300 российским дипломатам в США плюс 155 представителям российского постпредства в ООН), то есть, не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», — говорится в заявлении российского МИД.

Получается одно из двух: либо американцы принципиально не хотят увеличивать число сотрудников, ожидая новых волн дипломатических депортаций (ведь российские 155 сотрудников постпредства при ООН формально не занимаются посольскими делами, так что Москва в любой момент может сократить число американских дипломатов до 300), либо все наличные ресурсы банально перекидываются на иные, более приоритетные направления.

В России, напомним, начался транзит власти: скоро выборы в Госдуму, несистемная оппозиция во главе с покровским сидельцем нуждается в контроле, направлении и внимании. И если раньше часть этой работы делали американские НПО, то сейчас их из России попросили. Получилось, что количество задач, которые надо решать в рамках вмешательства во внутренние дела России (важнейшего направления для американского диппредставительства) прибавляется с каждой неделей, а людей в посольстве стало гораздо меньше.

Поэтому американцы сокращают самую, по их мнению, бесполезную часть штата посольства — ту, что отвечает за консульские функции и дипломатию. Российско-американской дипломатии все равно практически нет, а выдача виз гражданам РФ в американских диппредставительствах на территории России и без того серьезно ограничена еще со времени трамповских дипломатических депортаций.

«Практически единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получать визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить. В этом плане ничего не меняется», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россиянам, желающим поехать в США и не занимать очередь на год вперед, приходилось посещать американские консульские учреждения в других странах. Собственно, они будут продолжать эту практику.

Самострел

Главный вопрос: кто больше всего потеряет от полного прекращения работы американских консульств? В Вашингтоне, видимо, надеются, что Москва.

«Их цель — вызвать недовольство граждан нашей страны контрмерами (ограничениями в работе американского посольства — прим. ред.), которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», — говорит сенатор Алексей Пушков.

Однако подобное недовольство маловероятно. Те из россиян, кто нуждался и нуждается в американской визе, получал и будет получать ее за рубежом, поэтому никаких массовых демонстраций перед Кремлем с лозунгами «Не мешайте нам слетать на чашку кофе в Вашингтон» не предвидится. К тому же львиная доля россиян прекрасно понимает, кто в нынешнем конфликте является задирой.

«Нужно смотреть на первопричину той напряженной ситуации, которая складывается в наших двусторонних отношениях», — заявил Дмитрий Песков. По его словам, если отматывать этот клубок в обратную сторону, то становится очевидным, что причина — недружественные действия США

Так что главными проигравшими останутся американцы. Чем меньше россиян будет ездить в Америку, тем менее они будут симпатизировать Соединенным Штатам, тем меньше влияния американская «мягкая сила» может оказать на их мозги. Обмен — одна из основ политики «мягкой силы», в которой американцы великие мастера. Казалось бы, они в этой ситуации наоборот должны устранять визовый затык и облегчать выдачу туристических виз россиянам. Вместо этого американцы вообще отказались от выполнения консульских функций в России ради сомнительного (как с точки зрения закона, так и в плане эффективности) стремления саботировать российский транзит власти.

Топорно работают.