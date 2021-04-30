Число погибших на границе Таджикистана с Киргизией превысило 20 человек

В ходе пограничного вооруженного конфликта между Таджикистаном и Киргизией погибли от восьми до десяти граждан Таджикистана, а более 90 ранены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. По информации таджикской службы Радио Свобода – Радио Озоди (в России ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»» признано СМИ-иноагентом), в ходе вооруженного конфликта от огнестрельных ранений погибли не менее восьми граждан Таджикистана, среди которых трое военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана и пятеро гражданских. ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на свои источники сообщает, что жертвами конфликта стали 10 граждан Таджикистана, более 90 ранены. Официальных сообщений о потерях со стороны властей Таджикистана пока не поступало.

По последним данным, с киргизской стороны 134 человека пострадали, погибли 13 (в том числе три киргизских пограничника). Среди пострадавших 20 пограничников.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. После участники конфликта начали бросать камни друг в друга.

29 апреля приграничный конфликт обострился перешел в перестрелку. В ходе вооруженного конфликта стороны применяли авиацию и бронетехнику. Государственная пограничная служба Киргизии заявила, что отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики (ПС ГКНБ КР) захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан.