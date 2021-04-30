Диетолог рассказала, как приготовить полезный шашлык

В майские праздники, когда многие россияне стараются побаловать себя шашлыком или барбекю, главное соблюдать разумный баланс и не переедать, советует диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Эксперт дала советы, как сделать это блюдо полезным для здоровья.

Главное, по словам медика, небольшой объем порции готового шашлыка, примерно 100−150 граммов, отмечает Стародубова. Лучше выбирать нежирные сорта мяса или птицу, можно приготовить рыбный шашлык, дополнив его запеченными овощами или яблоками.

Напитки лучше выбрать безалкогольные и несладкие, отлично подойдет к обильной трапезе вода, рекомендует эксперт.

«Если вы планируете приготовить блюда из маринованного мяса, то маринады лучше составлять самим», - подчеркнула диетолог. Она рекомендует для маринада использовать «лимонный сок, сок апельсина или других цитрусовых и пюре из помидоров, также основой для маринада может стать кефир или натуральный маложирный йогурт». Также специалист напомнила, что не рекомендуется готовить шашлыки каждый день, лучше запекать в фольге или на гриле рыбу или мясо с овощами.

