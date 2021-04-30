Американские эксперты сделали неожиданные выводы по «Северному потоку — 2»

Эксперт Центра глобальной экономической политики при Колумбийском университете (ЦГЭП) Пьер Ноэль считает, что администрация Байдена должна пересмотреть свою политику в отношениии газопровода «Северный поток - 2». Об этом он пишет в статье, которая размещена на сайте авторитетной исследовательской организации. Выводы и подходы американских экспертов, которые предлагаются в аналитическом материале, достаточно неожиданные, в том смысле, что они совершенно расходятся с позицией, которая доминирует по этому вопросу в Белом доме и ставят под сомнение логику противников газопровода.

Как отмечает автор, с момента инаугурации президента США Джо Байдена Соединенные Штаты и Германия ищут выход из тупика вокруг газопровода «Северный поток - 2». Несмотря на то, что Белому дому пока удается избежать полномасштабного кризиса из-за разногласий с Берлином по этому вопросу, принятие санкционных законопроектов против газопровода уже не оставит выбора Вашингтону. Подводный трубопровод из России в Германию почти завершен, и хотя его ввод в эксплуатацию может быть отложен, начало поставок газа неизбежно, и Вашингтон должен это признать, уверен эксперт.

Администрация Байдена также должна переосмыслить проблему, сосредоточив внимание на практических последствиях реализации «Северного потока - 2», а не на попытках его заблокировать, считает автор статьи.

Европейская стратегия Берлина и Парижа и дипломатическая поддержка Вашингтона может помочь странам Центральной и Восточной Европы, продолжает аналитик.

Вопреки заявлениям яростных противников трубопровода, «Северный поток - 2» не будет иметь никаких последствий для европейской безопасности, уверен он.

"Германия не будет финляндизирована, Украина и Центральная Европа не будут проданы России, Россия не будет использовать свой газ для удушения Европы, и солидарность НАТО не будет нарушена", - отмечается в статье.

Дебаты в Вашингтоне по «Северному потоку - 2» не признают того, что Евросоюз успешно решил свою проблему с российским газом, создав интегрированный рынок газа во всем блоке. У российского газа при этом есть конкуренция повсюду, и для обеспечения континента голубым топливом существуют огромные запасы сжиженного природного газа. «Северный поток - 2» никак не повлияет на страны Балтии и Польшу. Они выступают против этого проекта из политической солидарности с Украиной в ее конфронтации с Россией, а не потому, что это угрожает их энергетической безопасности или экономическим интересам. Изменение логистики экспорта российского газа в Европу стратегически выгодно, подчеркивается в аналитическом материале.

С другой стороны, отмечает Ноэль, единственным серьезным риском для безопасности поставок в Европу, который когда-либо материализовался, было нарушение транзита газа через Украину. В январе 2009 года российский газ перестал поступать в Центральную и Западную Европу в течение двух недель из-за того, что Россия и Украина не продлили свой годовой контракт. Это было крупнейшее нарушение поставок в истории мировой торговли газом. Доминирующее положение в сфере транзита дало Украине рычаги воздействия на Россию, которые Киев использовал для удержания цен на низком уровне. Это соглашение вызвало рост напряженности в отношениях с российской компанией «Газпром» и создало возможности для политической коррупции. Устранение риска украинского транзита из газовых отношений между Россией и ЕС было законным общим интересом Европы и России и он продвигался через новые трубопроводные проекты по дну Балтийского и Черного морей.

Запуск «Северного потока - 2» будет иметь экономические последствия для Украины, указывает эксперт. Во-первых, Киев потеряет значительные доходы от транзита газа. Эти убытки составят от 400 до 500 млн долларов в год в период с 2021 по 2024 год. Во-вторых, по мере снижения объемов транзита фиксированные затраты на инфраструктуру трубопроводов должны нести украинские потребители газа. Та же логика применима к недостаточно загруженной инфраструктуре в Словакии, Австрии и Чехии, на которую также повлияет снижение объемов транзита. Эти дополнительные расходы, которые, по оценкам ЦГЭП, составляют примерно 650 миллионов долларов в год, приведут к ежегодной общей сумме примерно 1,2 миллиарда долларов.

Украине необходимо адаптироваться к этой ситуации таким образом, чтобы это было полезно экономике и продвигало ее энергетическую интеграцию в Европу. Берлин и Париж должны возглавить переговоры с Киевом о заключении стимулирующего контракта, который упростит переход к эпохе после «Северного потока - 2».

В статье называются три элемента газовой стратегии ЕС и Украины.

Первая и, безусловно, самая важная часть - снижении чрезмерных эксплуатационных расходов украинской газотранспортной системы. Он очень большой. Производственные мощности должны сократиться как минимум наполовину, а численность персонала - в четыре раза. Экономичная и эффективная трубопроводная система принесет пользу экономике Украины за счет более низких тарифов на газ и более надежных поставок. Если бы Украине удалось обеспечить транзитный бизнес, по оценке аналитика, она ​​могла бы даже получить более высокую прибыль, чем сегодня. Более управляемая система позволит Украине предлагать более дешевые и качественные услуги европейским энергетическим трейдерам, стремящимся получить доступ к крупным газовым хранилищам на западе Украины.

По оценкам американского исследовательского центра, даже когда «Северный поток - 2» заработает, «Газпрому» по-прежнему будет необходимо направлять от 20 до 25 млрд кубометров по украинским трубопроводам ежегодно. Украина могла бы применять при этом более гибкие тарифы. Соглашение между Киевом и Москвой должно гарантировать минимальный годовой платеж и удерживать Россию от инвестирования в дополнительные мощности для транзита в Европу через Черное море. Другая часть соглашения должна предусмотреть раздел прибыли между Украиной и Россией в том случае, когда на европейском рынке будет хорошая конъюнктура, предлагает аналитик.

В рамках этой стратегии Европе следует предоставит капитал для необходимых инвестиций в модернизацию через Европейский инвестиционный банк или Европейский банк реконструкции и развития. В качестве стимула для Украины к быстрой модернизации своей трубопроводной системы ЕС может также предложить транши наличными в течение 10 лет, которые будут ежегодно уменьшаться. Аналогичная, но менее щедрая схема могла бы помочь Словакии и Чешской Республике уменьшить размер своей собственной газотранспортной инфраструктуры.

Второй элемент стратегии должен предоставить всем импортерам российского газа в ЕС договорную возможность доставки своего газа на российско-украинскую границу. Чем ближе клиенты «Газпрома» к Украине, тем больше вероятность, что они выберут это решение, тем более что украинская трубопроводная система станет более эффективной. Предоставление всем клиентам возможности выбора точки доставки приведет к развитию транзитного бизнеса для Украины и поддержанию потоков с востока на запад в Центральной Европе.

Третий составная часть стратегии должна способствовать использованию крупных подземных хранилищ Украины европейскими газовыми трейдерами. Здесь могло бы помочь постановление ЕС о безопасности поставок газа. Участники рынка, полагающиеся на систему «Северный поток», совокупная мощность которой составит 110 миллиардов кубометров в год, в таком случае будут вынуждены застраховаться от риска сбоев, в том числе за счет увеличения хранимых запасов газа. Украина будет иметь хорошие возможности для удовлетворения нового спроса.

Киев должен отказаться от своей стратегии наращивания максимальной напряженности и не полагаться на Вашингтон в принуждении Берлина, делая вид, что Германия поддерживает Россию против Украины, считает автор. Поскольку «Северный поток - 2» имеет смысл для Европы и не имеет неблагоприятных стратегических последствий, Европа должна просто помочь Украине адаптироваться к новой экономической ситуации. Выдержав давление США, Германия показала, что серьезно относится к стратегической автономии Европы. Теперь она должна найти этой автономии хорошее применение и работать с Украиной над стратегией, которая будет реализована после запуска «Северного потока - 2». С такой стратегией европейские сторонники трубопровода могут способствовать изменению политики США по этому вопросу, помочь Украине и другим европейским странам транзита и разрядить нежелательный источник трансатлантической напряженности, резюмирует автор статьи.

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