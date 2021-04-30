Американские эксперты сделали неожиданные выводы по «Северному потоку — 2»

Эксперт Центра глобальной экономической политики при Колумбийском университете (ЦГЭП) Пьер Ноэль считает, что администрация Байдена должна пересмотреть свою политику в отношениии газопровода «Северный поток - 2». Об этом он пишет в статье, которая размещена на сайте авторитетной исследовательской организации. Выводы и подходы американских экспертов, которые предлагаются в аналитическом материале, достаточно неожиданные, в том смысле, что они совершенно расходятся с позицией, которая доминирует по этому вопросу в Белом доме и ставят под сомнение логику противников газопровода.
Как отмечает автор, с момента инаугурации президента США Джо Байдена Соединенные Штаты и Германия ищут выход из тупика вокруг газопровода «Северный поток - 2». Несмотря на то, что Белому дому пока удается избежать полномасштабного кризиса из-за разногласий с Берлином по этому вопросу, принятие санкционных законопроектов против газопровода уже не оставит выбора Вашингтону. Подводный трубопровод из России в Германию почти завершен, и хотя его ввод в эксплуатацию может быть отложен, начало поставок газа неизбежно, и Вашингтон должен это признать, уверен эксперт.
Администрация Байдена также должна переосмыслить проблему, сосредоточив внимание на практических последствиях реализации «Северного потока - 2», а не на попытках его заблокировать, считает автор статьи.
Европейская стратегия Берлина и Парижа и дипломатическая поддержка Вашингтона может помочь странам Центральной и Восточной Европы, продолжает аналитик.
Вопреки заявлениям яростных противников трубопровода, «Северный поток - 2» не будет иметь никаких последствий для европейской безопасности, уверен он.
"Германия не будет финляндизирована, Украина и Центральная Европа не будут проданы России, Россия не будет использовать свой газ для удушения Европы, и солидарность НАТО не будет нарушена", - отмечается в статье.
Дебаты в Вашингтоне по «Северному потоку - 2» не признают того, что Евросоюз успешно решил свою проблему с российским газом, создав интегрированный рынок газа во всем блоке. У российского газа при этом есть конкуренция повсюду, и для обеспечения континента голубым топливом существуют огромные запасы сжиженного природного газа. «Северный поток - 2» никак не повлияет на страны Балтии и Польшу. Они выступают против этого проекта из политической солидарности с Украиной в ее конфронтации с Россией, а не потому, что это угрожает их энергетической безопасности или экономическим интересам. Изменение логистики экспорта российского газа в Европу стратегически выгодно, подчеркивается в аналитическом материале.
С другой стороны, отмечает Ноэль, единственным серьезным риском для безопасности поставок в Европу, который когда-либо материализовался, было нарушение транзита газа через Украину. В январе 2009 года российский газ перестал поступать в Центральную и Западную Европу в течение двух недель из-за того, что Россия и Украина не продлили свой годовой контракт. Это было крупнейшее нарушение поставок в истории мировой торговли газом. Доминирующее положение в сфере транзита дало Украине рычаги воздействия на Россию, которые Киев использовал для удержания цен на низком уровне. Это соглашение вызвало рост напряженности в отношениях с российской компанией «Газпром» и создало возможности для политической коррупции. Устранение риска украинского транзита из газовых отношений между Россией и ЕС было законным общим интересом Европы и России и он продвигался через новые трубопроводные проекты по дну Балтийского и Черного морей.
Запуск «Северного потока - 2» будет иметь экономические последствия для Украины, указывает эксперт. Во-первых, Киев потеряет значительные доходы от транзита газа. Эти убытки составят от 400 до 500 млн долларов в год в период с 2021 по 2024 год. Во-вторых, по мере снижения объемов транзита фиксированные затраты на инфраструктуру трубопроводов должны нести украинские потребители газа. Та же логика применима к недостаточно загруженной инфраструктуре в Словакии, Австрии и Чехии, на которую также повлияет снижение объемов транзита. Эти дополнительные расходы, которые, по оценкам ЦГЭП, составляют примерно 650 миллионов долларов в год, приведут к ежегодной общей сумме примерно 1,2 миллиарда долларов.
Украине необходимо адаптироваться к этой ситуации таким образом, чтобы это было полезно экономике и продвигало ее энергетическую интеграцию в Европу. Берлин и Париж должны возглавить переговоры с Киевом о заключении стимулирующего контракта, который упростит переход к эпохе после «Северного потока - 2».
В статье называются три элемента газовой стратегии ЕС и Украины.
Первая и, безусловно, самая важная часть - снижении чрезмерных эксплуатационных расходов украинской газотранспортной системы. Он очень большой. Производственные мощности должны сократиться как минимум наполовину, а численность персонала - в четыре раза. Экономичная и эффективная трубопроводная система принесет пользу экономике Украины за счет более низких тарифов на газ и более надежных поставок. Если бы Украине удалось обеспечить транзитный бизнес, по оценке аналитика, она могла бы даже получить более высокую прибыль, чем сегодня. Более управляемая система позволит Украине предлагать более дешевые и качественные услуги европейским энергетическим трейдерам, стремящимся получить доступ к крупным газовым хранилищам на западе Украины.
По оценкам американского исследовательского центра, даже когда «Северный поток - 2» заработает, «Газпрому» по-прежнему будет необходимо направлять от 20 до 25 млрд кубометров по украинским трубопроводам ежегодно. Украина могла бы применять при этом более гибкие тарифы. Соглашение между Киевом и Москвой должно гарантировать минимальный годовой платеж и удерживать Россию от инвестирования в дополнительные мощности для транзита в Европу через Черное море. Другая часть соглашения должна предусмотреть раздел прибыли между Украиной и Россией в том случае, когда на европейском рынке будет хорошая конъюнктура, предлагает аналитик.
В рамках этой стратегии Европе следует предоставит капитал для необходимых инвестиций в модернизацию через Европейский инвестиционный банк или Европейский банк реконструкции и развития. В качестве стимула для Украины к быстрой модернизации своей трубопроводной системы ЕС может также предложить транши наличными в течение 10 лет, которые будут ежегодно уменьшаться. Аналогичная, но менее щедрая схема могла бы помочь Словакии и Чешской Республике уменьшить размер своей собственной газотранспортной инфраструктуры.
Второй элемент стратегии должен предоставить всем импортерам российского газа в ЕС договорную возможность доставки своего газа на российско-украинскую границу. Чем ближе клиенты «Газпрома» к Украине, тем больше вероятность, что они выберут это решение, тем более что украинская трубопроводная система станет более эффективной. Предоставление всем клиентам возможности выбора точки доставки приведет к развитию транзитного бизнеса для Украины и поддержанию потоков с востока на запад в Центральной Европе.
Третий составная часть стратегии должна способствовать использованию крупных подземных хранилищ Украины европейскими газовыми трейдерами. Здесь могло бы помочь постановление ЕС о безопасности поставок газа. Участники рынка, полагающиеся на систему «Северный поток», совокупная мощность которой составит 110 миллиардов кубометров в год, в таком случае будут вынуждены застраховаться от риска сбоев, в том числе за счет увеличения хранимых запасов газа. Украина будет иметь хорошие возможности для удовлетворения нового спроса.
Киев должен отказаться от своей стратегии наращивания максимальной напряженности и не полагаться на Вашингтон в принуждении Берлина, делая вид, что Германия поддерживает Россию против Украины, считает автор. Поскольку «Северный поток - 2» имеет смысл для Европы и не имеет неблагоприятных стратегических последствий, Европа должна просто помочь Украине адаптироваться к новой экономической ситуации. Выдержав давление США, Германия показала, что серьезно относится к стратегической автономии Европы. Теперь она должна найти этой автономии хорошее применение и работать с Украиной над стратегией, которая будет реализована после запуска «Северного потока - 2». С такой стратегией европейские сторонники трубопровода могут способствовать изменению политики США по этому вопросу, помочь Украине и другим европейским странам транзита и разрядить нежелательный источник трансатлантической напряженности, резюмирует автор статьи.
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