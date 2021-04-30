En+ Group проводит массовые субботники в городах присутствия

Сотрудники En+ Group начали весеннюю акцию <Город начинается с тебя!> по организации корпоративных субботников в регионах, где расположены предприятия группы. С инициативой провести уборку городских территорий выступили рабочие советы компании, сообщила пресс-служба En+ Group.

<Участие в субботниках и озеленении городских территорий - мероприятия, ставшие для нас традиционными. Ежегодно мы видим огромное количество желающих принять участие в подобных акциях. Комфорт и экология городской среды зависит от нас самих, о чем ранее говорил основатель компании Олег Дерипаска. Очень ценно, что в En+ Group такой подход приветствуется, а количество подобных инициатив только растет>, - сказал председатель рабочего совета Байкальской энергетической компании, входящей в состав En+ Group Дмитрий Тутурин.

Например, в Иркутской области в субботниках принимают участие около 700 сотрудников энергетических предприятий. Мероприятия уже прошли в нескольких городах. В Иркутске 180 сотрудников Иркутской ГЭС, Байкальской энергетической компании и Иркутской электросетевой компании, а также инжиниринговых и добывающих активов En+ привели в порядок парковую зону недалеко от Иркутской ГЭС, берег реки Ушаковка и другие общественные места. В Братске волонтеры очистили бульвар Победы, сквер в центре города, а также пляж Зяба на берегу Братского водохранилища.

<Субботники - это отличная возможность не только внести свой вклад в благоустройство нашего города, но и прекрасно провести время со своими коллегами и семьями. Приятно видеть, что город расцветает благодаря нашим общим усилиям>, - добавил председатель рабочего совета Иркутской электросетевой компании Максим Шершов.

Субботники также проходят и в других городах области: Усолье-Сибирском, Черемхове, Саянске, Тулуне и Усть-Илимске. В Красноярском крае субботники прошли в Дивногорске. Волонтеры En+ Group приводят в порядок прилегающие к производственным объектам территории, водоохранные зоны рек, а также места отдыха горожан. Помимо уборки мусора и сухой травы, они производят санитарную очистку деревьев и кустарников.

Во время субботников En+ Group обеспечивает всех участников необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, компания организует вывоз и утилизацию мусора с территории уборки, а также горячий чай и перекус для всех участников акции.