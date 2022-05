Исследование: в каком регионе выгоднее вести микро- и малый бизнес

В рамках исследования была проанализирована официальная отчетность более 1 млн бизнесов с выручкой до 800 млн рублей в год. Выяснилось, что самые высокие прибыли получают предприниматели в Москве, Удмуртии и Якутии. А самые низкие — в Еврейской автономной области, Республике Коми и Карачаево-Черкесии. Так, согласно исследованию, в среднем московский предприниматель в год получает 14 млн рублей чистой прибыли. Предприниматели Удмуртии и Якутии — в среднем около 10 млн. рублей годовый прибыли. В Еврейской автономной области и Республике Коми средние показатели микро- и малого бизнеса демонстрируют убыток (-23,7 млн рублей и -2,4 млн рублей соответственно). Средняя годовая прибыль предпринимателей Карачаево-Черкесии составила всего 19 тыс. рублей.

Исследование также выявило регионы-лидеры по количеству действующих предпринимателей из сферы микро- и малого бизнеса в процентном соотношении от общей численности населения. Так, наибольшая концентрация предпринимателей, ожидаемо, в Москве и Санкт-Петербурге. За ними следуют Калининградская, Новосибирская и Свердловские области.

В рамках второго этапа исследования был проведен опрос предпринимателей, который отразил разницу в предпринимательском климате Москвы и регионов. Абсолютное большинство столичных предпринимателей (89%) оценили потребительский спрос на свои товары и услуги как выше среднего. Бизнес в регионах, напротив, указывает на низкий спрос — так считают 49% от опрошенных региональных предпринимателей. При этом уровень конкуренции предприниматели в регионах склонны оценивать выше, чем их столичные коллеги. 87% региональных представителей микро- и малого бизнеса назвали конкуренцию высокой и средней, в то время как в Москве об этом говорят только 60% предпринимателей, а 40% находят конкуренцию низкой. Примечательно, что в регионах предприниматели меньше тратят на продвижение: только 17% региональных бизнесменов закладывают в маркетинговый бюджет 10-30% от выручки, тогда как в Москве подобной тактики придерживается треть предпринимателей.

«Микро- и малый бизнес в регионах имеет хорошие перспективы развития. За пределами столицы, как правило, фактическая конкуренция ниже, расходы на оплату труда и аренду площадей — меньше. 80% студентов Like Центра — представители регионов. И мы наблюдаем, как с каждым годом все чаще в регионах рождаются интересные и перспективные проекты, которые со временем из небольших местечковых бизнесов вырастают в сильные компании, заметные в масштабах страны», — комментирует Василий Алексеев, генеральный директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр.

«Согласно ежемесячному исследованию настроений малого и среднего предпринимательства, деловая активность предпринимательского сообщества в марте и апреле текущего года продолжила плавный рост и составила 52,2 пункта — такие показатели последний раз отмечались до пандемии, в I полугодии 2019 года.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта, а уже в феврале выросла до 51,6 пункта.

Предприниматели поддерживают высокий уровень инвестиционной активности, в большей степени концентрируясь на развитии уже действующих проектах, а достижение и даже превышение показателей допандемийного 2019 года позволяет делать выводы об уверенном восстановлении деятельности предпринимателей», — отметила Елена Киселева, руководитель подкомитета «Деловой России» по градостроительной политике в субъектах РФ.

Справка

Как считали: Исследование микро- и малого бизнеса проходило в два этапа. В рамках первого этапа был проведен анализ финансовых показателей юридических лиц на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Использовалась следующая градация предприятий по выручке:

Микро ≤ 120 млн. руб.

Малые 121-800 млн. руб.

Рейтинг сформирован на основе средних значений выручки и чистой прибыли юридических лиц — субъектов микро- и малого бизнеса региона.

В рамках второго этапа был проведен опрос предпринимателей. Исследованию подлежали оценка предпринимателями условий ведения бизнеса в регионе. Выборка — 2100 начинающих и действующих предпринимателей из 75 регионов страны.

Like Центр — технологическая образовательная компания для начинающих и действующих предпринимателей. За 6 лет обучение по программам компании прошли более 480 тысяч человек. В 2019 году образовательная программа Like Центра «Скорость» была рекомендована Министерством экономического развития РФ для обучения предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность. В 2020 году компания попала в топ-100 инновационных EdTech-компаний России и СНГ, согласно исследованиям аналитической компании HolonIQ. По итогам 2020 года Like Центр занял 6-е место в рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, опубликованном РБК.