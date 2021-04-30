«Коммерсантъ» сообщает о проблемах с поставками продуктов в Москву

Из-за вступления в силу новых правил движения грузовиков производители продуктов питания и торговые сети столкнулись с проблемой планирования поставок в Москву, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник среди производителей. В частности в торговой сети «Лента» сообщили газете об уведомлениях со стороны поставщиков о возможных задержках.

Согласно постановлению мэрии Москвы 5 мая грузовики массой от 3,5 т должны оформлять пропуска для поездок внутри МКАД. Документ также вводит фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска. Некоторые поставщики, которые ранее закрывали большую долю направлений, сегодня отказываются от заказов из-за новых правил, рассказали в «Ленте». Также новые правила привели к росту тарифов на перевозки.

В свою очередь в российском автотранспортном союзе уточнили, что за каждое нарушение новых правил необходимо будет заплатить штраф 5000 руб. Перевозчики не готовы брать на себя такие риски, пояснил вице-президент объединения Валерий Алексеев.

Также в некоторых случаев выросли тарифы и на поставки продуктов, рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он уточнил, что в случае, если вместо МКАДа поедет по ЦКАД или малому бетонному кольцу, расстояние вырастет на несколько десятков километров. При этом некоторые производителе перешли на доставку продукции машинами меньшей грузоподъемности, чтобы избежать штрафов за срыв контрактов, уточнил Юшков.

Во «ВкусВилле» и PepsiCo «Коммерсанту» подтвердили проблемы с поставками продуктов и получением пропусков на проезд большегрузов. В Дептрансе Москвы не предоставили комментарий.

