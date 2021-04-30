Кризис не помеха доходам гигантов

Рост прибыли и выручки на фоне падения доходов

Конец предпраздничной недели порадовал российских инвесторов — ряд российских гигантов, причем из отраслей, ориентированных на потребителя, сообщил о высоких финансовых результатах по итогам первого квартала 2021 года. В числе «счастливчиков» оказались Mail.ru. Сбер и «Магнит». Особенно ярко их отчетность выглядит на фоне постоянных сообщений о падении покупательской способности россиян.

Так, выручка Mail.ru Group за первый квартал 2021 года взлетела на рекордные 27,4% в годовом сопоставлении, до 28,29 млрд рублей. Параллельно с этим вырос и показатель EBITDA в отчетном периоде на 8,1% год к году — до 6,07 млрд рублей.

В банковской сфере чистая прибыль группы «Сбербанк» за тот же первый квартал 2021 года по МФСО составила 304,5 млрд руб. (+152,7% г/г). Количество активных клиентов-физических лиц превысило 100 млн человек.

А ритейлер «Магнит», в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза (на 158,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,875 млрд руб. Выручка в январе-марте повысилась на 5,8, до 397,889 млрд руб. Показатель EBITDA в первом квартале увеличился на 21,7%, до 27,678 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 7% против 6% годом ранее.

Между тем сегодня же Росстат, известный своими лояльными данными, сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы граждан РФ (показывают, что у населения остается после уплаты обязательных взносов и платежей с поправкой на инфляцию) в первом квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Если посмотреть глубже

Новости о росте прибыли и выручки таких компаний как Mail.ru Group, «Магнит» и Сбер, полагает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, соответствуют текущим экономическим реалиям. Компании работают в секторах, которые в пандемию просто не могли не расти и не пользоваться спросом со стороны потребителей. Mail.ru — IT-гигант, один из лидеров российского рынка онлайн-коммуникаций, совмещающий в себе огромное количество интернет-ресурсов и обладающий большим объемом данных о поведении пользователей не только в соц.сетях, но и в мессенджерах.

В пандемию именно сервисы IT-компаний пользовались повышенным спросом из-за перехода на удаленную работу, а, соответственно, показатели компании увеличились. Первый квартал 2021 года в данном случае не стал исключением — большинство компаний оценили удаленный принцип работы, поэтому в начале года Mail.ru смогла показать даже превышающие прогнозы аналитиков показатели как по выручке, так и по рентабельности EBITDA.

Что же касается показателей крупнейшей торговой сети «Магнит», то здесь тоже нет ничего удивительного, продолжает эксперт. Компания начала активно развивать направление доставки продуктов из торговых точек на дом. Рост чистой прибыли в данном случае объясним тем, что «Магнит» имеет наибольшее число магазинов в нашей стране и этот результат в целом не выглядит непредсказуемым. Между тем стоит отметить, несмотря на выросшую прибыль «Магнита», долговую нагрузку компании — по МСФО 17 на начало апреля общий долг был на уровне 168,2 млрд руб., а это рост на 1,3% всего за 3 месяца. Полученная прибыль во избежание рисков, вероятнее всего, будет пущена на его обслуживание, предполагает эксперт, а не на дальнейшую экспансию, что дает возможность конкурентам отвоевывать некоторую долю рынка.

Что же касается Сбербанка, то он, указывает Алексей Антонов, он является ведущим российским банком по количеству активов и клиентов-физлиц. Банк стабильно развивается в своем традиционном направлении и учитывая его региональную экспансию ожидать иных результатов было бы странно.

Между тем, отмечает Алексей Антонов, у банка сейчас наблюдаются сложности в развитии именно нефинансовых сервисов, что является закономерным следствием от запуска столь масштабной экосистемы в прошлом году: так за первый квартал по МСФО убыток от нефинансовых активов составил 8,7 млрд руб. То есть по отношению к первому кварталу 2020 года, вырос чуть более чем в 2 раза. Однако в целом это было ожидаемо, для того чтобы эти бизнесы генерировали прибыль, потребуется достаточное количество времени и инвестиционных вливаний и у Сбера, ожидаемо, есть все эти ресурсы.

Алексей Антонов подтверждает, что в целом картина выглядит достаточно позитивно, рост финансовых результатов лидеров рынка IT, потреб- и банковского секторов указывает на постепенное восстановление экономики, а также на смещение интересов потребителей в сторону электронных сервисов связи, оплаты товаров и услуг.

Где сложнее и где проще

Интернет-заказы от рядовых пользователей и доходы от рекламы сильно возросли для удалённой индустрии во всём мире, отмечает, в свою очередь, шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Например, вчерашний отчёт Facebook показал: выручка от рекламы на этой площадке-гиганте увеличилась за год на 46%, причём на 30% это связано с ростом рекламных расценок и лишь на 12% с увеличением числа рекламодателей и собственно заявок на рекламу.

В то же время, выручка Mail.ru с учётом 1-го квартала 2021 года оказалась ниже, чем по данным на 4-й квартал 2020, когда она впервые приблизилась вплотную к 33 млрд руб, так что сейчас суммарный положительный «выхлоп» почти на 14% меньше, чем на конец пандемийного года. Но и рекордный рост выручки не означал бы выхода на прибыль, если рассматривать весь спектр бизнеса Mail.ru Group, включая совместные предприятия «О2О» со Сбером и сотрудничество подконтрольной Mail.ru «AliExpress Россия» с китайским гигантом Alibaba. Увы, но оба эти предприятия убыточны, говорит эксперт, и, по всей видимости, из-за больших дисконтов. Финансовый результат «О2О», включает деятельность сервиса такси «Ситимобил», доставку еды от Delivery Club и Самокат.

Обращает на себя тот факт, продолжает Пётр Пушкарёв, что Delivery Club увеличил за год валовую выручку в 1,8 раза до 3,2 млрд руб, при росте числа заказов в 1,6 раза, число поездок в «Ситимобил» стало на 53% выше аналогичного показателя годичной давности, однако пока это привело лишь к увеличению убытков «О2О» в целом на 64,4% до 3,313 млрд руб. Удивительно, но почти вдвое до 478 млн руб вырос и убыток от доставок «AliExpress Россия», из-за этого суммарно Mail.ru Group всё ещё остаётся в чистом убытке 1,8 млрд руб. по году.

Очевидно, полагает аналитик, компании ещё предстоит много работать над монетизацией лояльной и основательно «прикормленной» клиентской базы, однако наверняка не все клиенты останутся привержены поездкам на том же «Ситимобил», если тарифы на поездку заметно возрастут до уровня, который обеспечивал бы хорошую рентабельность. Исходя из этих соображений, инвесторы пока проявляют куда более ограниченный интерес к акциям Mail.ru Group, чем допустим к акциям «Яндекса», и только что вышедший свежий отчёт Mail.ru Group не вызвал пока на рынке резкого прилива энтузиазма.

С прибылью розничного сектора дело обстоит проще: даже при весьма ограниченных возможностях по росту доходов населения, люди не отказывают себе в привычном уровне потребления, а обороты торговых сетей растут уже хотя бы из-за инфляционной составляющей. Все мы понимаем, насколько заметно прибавили в цене продукты и многие бытовые товары ежедневного спроса.

По словам Пушкарева, всё равно итоговый процентный уровень рентабельности от торговли остаётся для розничных организаций величиной примерно постоянной, так что свой навар они не упускают. Отсюда и акции «Магнита» котируются сейчас на рынке почти на 1/3 дороже, чем в допандемийном январе 2020 и после некоторой технической коррекции могут продолжить рост на ожиданиях значительного увеличения роста и выручки, и прибыли в горизонте ближайших 12-15 месяцев. Но аналогичные ожидания присутствуют на бирже и по таким сетям-конкурентам, как «Лента» или X5 Retail Group.

Доходы банковского сектора могут ещё год-два сдерживаться и потенциальной проблемностью кредитного портфеля, и тем, что по-прежнему низкие ставки по вкладам не слишком привлекают деньги граждан. Но в доходах российских банков многое исправляют инвестиции в растущий фондовый и облигационный рынок, уверен Пётр Пушкарёв.

Сбер, говорит эксперт, как очень разветвленная экосистема, и вовсе стоит особняком: рост числа подписчиков комплексного сервиса «Сберпрайм» может по итогам 2021 года оказаться взрывным, превысив 5 млн человек, всё больше клиентов вовлекаются в использование голосовых помощников и различных цифровых сервисов, хотят получить доступ к популярным онлайн-кинотеатрам с новинками и спортивными трансляциями, число участников программы лояльности «СберСпасибо» также может превысить 55 млн человек против сегодняшних 47 млн. Приближающийся технический прорыв уровня в 300 руб. за одну акцию, как только он состоится, может только дополнительно ускорить приток инвестиционного капитала в бумаги Сбера, прогнозирует аналитик.

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