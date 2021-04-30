Курс доллара: названы факторы укрепления рубля

В предпоследний день последней рабочей недели апреля курс рубля ушёл в небольшой минус в обеих парах, ожидая новые стимулы для дальнейшего движения.

Стартовав с отметки 74,31 к доллару и с 90,15 к евро, вечером российская валюта чуть-чуть просела. Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 74,49 руб. (+7,25 коп.), а курс евро 90,20 руб. (+1,00 коп.).

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Как отметил Дмитрий Бабин из БКС, благодаря позитивному внешнему фону на старте торгов на Мосбирже нацвалюта активно укреплялась, однако вскоре курс рубля начал немного сдавать позиции, завершив вчерашнюю сессию в умеренном минусе.

Напомним, мировые фондовые индикаторы и цены на «чёрное золото» в начале дня росли, отыгрывая итоги заседания ФРС и заявления её главы. Однако во второй половине дня глобальные игроки стали избавляться от рублёвых активов накануне праздничных дней в России. Кроме того, пик налоговых платежей прошёл, что также немного ослабило позиции нашей валюты.

По мнению Бабина, в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль будет двигаться в диапазоне 74,10-74,50, а паре евро-рубль – в коридоре 89,90-91,40.

Несмотря на то, что к вечеру четверга позиции рубля слегка пошатнулись, в целом вчерашний день нацвалюта провела уверенно, достигав в моменте в паре с долларом пятинедельного максимума, демонстрируя при этом самый продолжительный рост почти за 13 месяцев.

По мнению большинства экспертов, поддержку курсу национальной валюты продолжает оказывать значительное улучшение обстановки на границе с Украиной, дорогое «чёрное золото», налоговый период, повышение ставки российским регулятором, а также общий рост всех валют сегмента ЕМ к «американцу» на фоне мягкого решения Федрезерва.

Напомним, в среду вечером ФРС принял решение по ключевой ставке. Как и ожидали аналитики, американский регулятор оставил её без изменений на уроне 0-0,25%. При этом в ходе пресс-конференции глава центробанка США Джером Пауэл заявил, что регулятор продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму 120 млрд долл. «до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности».

Тем самым опасения некоторых экспертов, что риторика ФРС будет более жёсткой, что приведёт к глобальному подорожанию доллара и как следствие ослаблению рубля, не оправдались.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Названы факторы укрепления рубля

Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» считает, что вечернее ослабление рубля было не случайным, и в пятницу ослабление российской валюты может продолжиться. Основные налоговые выплаты апреля позади, пояснил эксперт. В этой связи интерес экспортёров будет определяться их оценкой привлекательности текущих уровней для получения рублей в будущем.

«Поэтому мы предполагаем, что накануне выходных волатильность повысится, а рост рубля в обеих парах приостановится», – заявил Полевой.

В свою очередь Максим Петроневич из банка «Открытие» считает, что курс рубля в паре с долларом возле отметки 74,00 можно ждать уже в начале июня. Однако, как подчеркнул он, позиции национальной валюты во многом будут зависеть от геополитического фактора.

При этом Петроневич предположил, что в последнем месяце текущей весны поддержка рубля будет снижаться из-за действия сезонных факторов. Эксперт пояснил, что эти факторы традиционно поддерживают рубль в начале года. Но к лету это ослабевает, после чего рубль оказывается под давлением.

Кроме того, он напомнил, что поддержка рубля со стороны торгового баланса так и не нашла своего отражения в курсовой динамике из-за бегства из рублёвых активов нерезидентов на фоне ухудшения внешнеполитического фактора и ужесточения денежно-кредитной политики.

«В ближайшей перспективе компании продолжат увеличивать запасы валюты в преддверии выплаты годовых дивидендов. Помимо этого, россияне станут увеличивать расходы на выездной туризм. Хотя, как раз данный фактор, в этом году носит гораздо менее выраженный характер, чем это было до пандемии коронавируса», – отметил Петроневич.

Все эти факторы плюс дорогое «чёрное золото» позволят, по мнению эксперта, уже к началу июня приблизиться паре доллар-рубль к отметке в 74,00.

«Но ещё раз повторю, что очень многое будет зависеть от геополитики, не забываем и про существенную волатильность. Но если до конца года никаких серьёзные катаклизмов в мире и в стране не произойдёт, а цены на нефть марки Brent сохранятся в пределах 64-66 долл. за бочку, то рубль может укрепиться к «американцу» до 73,00», – прогнозируют в банке «Открытие».

Ещё более позитивно относительно курса рубля настроен Татха Гхош из Commerzbank, который полагает, что если возможные переговоры главы Белого дома Джо Байдена и президента России Владимира Путина хотя бы частично увенчаются успехом, то премия за риск в обменном курсе рубля существенно сократится, а пара доллар-рубль окажется возле 72,00.

При этом эксперт подчеркнул, что нынешний апрель для рубля стал лучшим месяцем с декабря 2020 года.

Прогноз курса рубля на лето 2021 года

«Рубль находился в шоке из-за сочетания новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона и военной эскалации вдоль границы РФ с Украиной. Волатильность, связанная с этими событиями, сейчас заметно снизилась, что и позволило рублю выйти на нынешние позиции. При спокойном геополитическом фоне, и даже частично успешных переговорах между Байденом и Путиным, рубль в паре с долларом летом укрепится до 72,00», – резюмировал Гхош.