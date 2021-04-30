Курц предложил Путину Вену в качестве площадки для встречи с Байденом

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером Австрии Себастианом Курцем австрийский лидер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне.

Кроме того, обсуждались вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По просьбе Себастиана Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений. При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчёркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны. Затрагивался и вопрос о А.Навальном», – сообщает сайт российского президента.

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которого глава Белого предложил провести двусторонний саммит в европейской стране.