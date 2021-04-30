Трансформация Ле Пен встревожила союзников Макрона

Опрос, проведенный на прошлой неделе после убийства французского полицейского, показал, что рейтинг Марин Ле Пен, которую Эмманюель Макрон считает своим главным конкурентом на предстоящих в следующем году президентских выборах, подрос сразу на 8% до 35%. Выше ее в этом опросе, в котором респондентов спрашивали, кого бы они хотели видеть на первых ролях во французской политике, лишь бывший премьер-министр Эдуар Филипп.

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Президент Макрон надеется, что рано или поздно она «проколется» и вновь скатится на свои прежние ультраправые позиции. В таком случае ему удастся без особых трудов вновь ее разбить.

Такая возможность едва не представилась на днях после того, как группа отставных генералов предупредила президента, что он рискует вмешательством военных, если не будет решительнее бороться с преступностью. Для ее главной базы сторонников этот призыв как раз то, что нужно. Однако для победы на выборах Ле Пен нужны и другие избиратели, а они отнеслись к таким предупреждениям с нескрываемой тревогой.

Марин Ле Пен извлекла урок из поражения на прошлых президентских выборах, когда Макрон четко показал избирателям ее прямолинейность и резкость. В тот раз она «прокололась» на евро: лидер ультраправых агитировала за возврат к франку, однако не уловила, что эта идея не пользуется поддержкой у широкого круга избирателей.

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После выборов 2017 года Марин Ле Пен смягчила свой имидж и много сделала для завоевания популярности у женщин и молодежи, а также, по мнению политолога Уго Палеты, даже у гомосексуалистов и евреев. Не удивительно, что последние опросы показывают, что разрыв между Макроном и Ле Пен сокращается.

Если Марин Ле Пен победит в следующем году Эмманюеля Макрона, позиционирующего себя защитником проекта «Объединенная Европа», то это станет потрясением для всего континента. Ее победу на президентских выборах в 2022 г., пожалуй, можно будет сравнить с победой Дональда Трампа в 2016 году, ну и, наверное, брекзитом. При помощи вето она просто сможет заблокировать работу всего Евросоюза. Пока Ле Пен еще не раскрыла карты по внутренней политике, но она не скрывает сочувствия к чаяниям избирателей с невысоким уровнем образования, которые выступают против рыночных реформ президента Макрона.

Противники Ле Пен уже разработали мрачный сценарий развития событий в случае ее прихода к власти. Страна, утверждают они начнет сползать к авторитаризму, а первыми жертвами нового главы государства станут мигранты и мусульмане.

Возглавив Национальный фронт в 2011 году, Марин начала амбициозный проект возвращения его в список мейнстримовских политических партий. Эти усилия она резко активизировала после поражения четырехлетней давности.

Членам НФ запретили антисемитские и расистские высказывания в соцсетях. Дважды в неделю группа советников рассказывала ей о текущей ситуации, чтобы исключить повторение дебатов прошлой избирательной кампании, которые она с треском провалила.

В марте, например, Ле Пен проговорила два с половиной часа на центральном телеканале о ситуации с климатом и феминизме. Она заявила, что хочет не выйти из ЕС, а только изменить его, естественно, в лучшую сторону. Марин обсуждала посткейнсианскую монетарную теорию и приводила данные по государственному долгу и безработице.

Как-то она раскритиковала прежнее правительство за признание роли, которую Франция во главе с Виши сыграла в холокосте и сравнила мусульман, молящихся на улицах французских городов, с нацистской оккупацией. Однако в ответ на слова о многочисленных антисемитских и расистских высказываниях членов ее партии, немедленно заявила, что не испытывает никаких отрицательных чувств к иностранцам.

После появления открытого письма генералов Макрону, в котором они фактически призывают к бунту, Марин Ле Пен заняла очень взвешенную и продуманную позицию, чтобы, с одной стороны, сохранить своих старых сторонников, а с другой, не отпугнуть более умеренных избирателей. Она подчеркнула, что согласна с анализом ситуации в стране, но решение проблемы преступности и других проблем не должно выходить из сферы политики. Тем не менее, ряд сторонников Макрона потребовали исключить ее из списка кандидатов на пост президента за призывы к насилию.

Макрону, конечно, нельзя расслабляться, но и бить тревогу еще пока рано. Он наверняка заработает дополнительные очки на борьбе с пандемией и ускорении вакцинации. Во Франции сейчас ежедневно прививают почти 400 тыс. человек. Президент готов к постепенному выходу из локдауна.

Марин Ле Пен еще предстоит доказать, что она в состоянии руководить второй экономикой Евросоюза. Новый президент получит страну, очень сильно потрепанную пандемией, страну, долг которой приближается к 120% от ВВП.

По прогнозу МВФ экономика Франции вернется на допандемический уровень не раньше 2022 года. Руководство Фонда призывает Париж сократить заимствования и разработать план снижения госдолга. Никуда не исчезла и только ждет окончания пандемии очень сложная реформа пенсионной реформы, которую Эмманюель Макрон начал перед приходом коронавируса.

Даже помощники Ле Пен признают, что ей придется очень много потрудиться, чтобы убедить избирателей в своей способности решить эти и многочисленные другие проблемы. Между тем, ее партия страдает от вечной болезни – недостатка денег. Французские банки с большой неохотой дают ей кредиты, поэтому у нее просто нет средств, чтобы нанять опытных политконсультантов для правильного ведения избирательной кампании и разработки программы.

В правительстве уверены или делают вид, что победа Ле Пен невозможна. На вопрос журналистов об ее шансах на победу один из министров красноречиво закатила глаза, но все же постучала по деревянному столу и скрестила пальцы на удачу.

Сторонники Марин Ле Пен тоже уверены, что у нее есть все шансы победить. Например, евродепутат Жан-Поль Гарро, который является советником Ле Пен по юридическим вопросам, говорит, что сомнения отпали после ее мартовского выступления по телевидению. Он считает, что главная задача партии – показать, что они не фанатики и не экстремисты.

«Эта эволюция приведет нас к победе»,- уверен он.