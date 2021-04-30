«Историческое решение»: Конституционный суд ФРГ признал климатический план Меркель «неудовлетворительным»

У правящей коалиции во главе с Ангелой Меркель новая неприятность. Конституционный суд ФРГ посчитал главный план правительства по борьбе с изменениями климата «неудовлетворительным». Между тем, на предстоящих в сентябре выборах в бундестаг вопросы защиты окружающей среды и климата несомненно будут играть очень важную роль.

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Согласно «историческому» и «сенсационному», по мнению «зеленых» и защитников окружающей среды, решению главного немецкого суда, план Берлина по снижению вредных выбросов в атмосферу «несовместим с фундаментальными правами», потому что охватывает лишь начавшееся десятилетие.

Предлагаемые правительством меры, считает суд, «нарушают свободы истцов (защитников окружающей среды), некоторые из которых еще очень молоды», потому что «откладывают главные меры по сокращению выбросов на более позднее время, после 2030 года».

По плану Берлина Германия должна сократить выбросы СО2 до 55% от уровня 1990 года к 2030 году. Суд считает, что хотя правительство и не нарушило обязанность защищать граждан от изменений климата, оно, тем не менее, не прописало должным образом временные рамки дальнейшего сокращения выбросов. Необходимо, по мнению судей Конституционного суда, хотя бы определить ежегодные снижения выбросов и на период времени после 2030 года. Суд также постановил, что исправленный план должен быть готов не позднее 31 декабря 2022 года.

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Правительство Меркель получило очередной удар в самый разгар борьбы вокруг изменений климата. Партия «зеленых» быстро набирает на этой повестке очки и уже в нескольких опросах на прошлой неделе обошла консерваторов.

Кроме задач по снижению выбросов к 2030 г., Закон об изменениях климата, разработанный в 2019 г. в соответствии с Парижским соглашением по климату, содержит ряд программ, включая стимулирование зеленой энергетики, расширение инфраструктуры для электромобилей и торговлю эмиссионными квотами.

Берлин заявил в прошлом месяце, что в 2020 г. задачи по климату выполнены частично благодаря и сокращению экономической активности из-за пандемии. Тем не менее, защитники окружающей среды уже давно утверждают, что закон слишком мягок. Их недовольство привело к серии исков к правительству с требованиями его ужесточить.

Несмотря на очевидное поражение правительство тоже приветствовало решение Конституционного суда. Министр экономики и энергетики Петер Альтмайер назвал его «эпохальным для защиты климата и прав молодежи». Он также отметил, что оно дает «планируемую безопасность бизнесу».

Министр экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Свенья Шульце считает, что решение суда поставило «восклицательный знак защите климата».

Все эти комментарии однако являются ничем иным, как хорошей миной при плохой игре, потому что решение Конституционного суда однозначно на руку «зеленым», которые уже лидируют в общенациональных опросах. На региональном уровне они уже входят в правящие коалиции более чем в половине немецких земель, включая промышленно развитый Баден-Вюртемберг, где, к примеру, располагаются заводы автокомпании Daimler.

Кандидат от «зеленых» на предстоящих выборах канцлера, их лидер Анналена Баербок обещает поставить вопрос защиты окружающей среды и климата на первое место во всех сферах деятельности нового правительства. Ее противника на выборах канцлера от Христианско-демократического союза (CDU) Армина Лашета, между тем, обвиняют в пренебрежении вопросами охраны климата. Тем не менее и он тоже приветствовал решение суда, заявив, что оно является «четким мандатом для того, чтобы поставить защиту климата на первое место в повестке дня правительства».