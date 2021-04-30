Международная ассоциация рынков капитала признала «зеленые» облигации Москвы соответствующими стандартам – заммэра Ефимов

Независимые эксперты признали 74-й выпуск облигаций Москвы соответствующим принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» в пятницу подготовило независимое заключение о соответствии ценных бумагм принципам зеленых облигаций. На основе этой оценки бумаги признаются зелеными Международной ассоциаций рынков капитала (ICMA). Ранее ВЭБ.РФ признал зеленым этот выпуск облигаций Москвы согласно национальному стандарту зеленого финансирования России.

«Выпуск зеленых облигаций города Москвы отражает повышение внимания властей и населения к тому, чтобы развитие города было устойчивым, экологически эффективным. Выход Москвы, как крупного эмитента, может значительно повысить объем зеленых облигаций в обращении и интерес инвесторов к данному инструменту, стать своего рода «драйвером» рынка. Размещение первого выпуска «классических» облигаций 27 апреля сопровождалось высоким интересом со стороны инвесторов, и мы полагаем, что «зеленые» облигации будут еще более востребованы, что станет стимулом развития для российского рынка устойчивого финансирования», - отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что в последние годы во всем мире практика выпуска зеленых облигаций стремительно развивается. Только по итогам 2020 года мировой рынок ESG-финансирования превысил объем 1 трлн долларов. В правительстве столицы убеждены, что зеленые облигации будут полезны и городу, и его жителям.

Дополнительным подтверждением статуса будет включение зеленых облигаций Москвы в Сектор устойчивого развития Московской Биржи. Изменения, необходимые для включения зеленых облигаций регионов России и муниципалитетов в Сектор устойчивого развития, прорабатываются Московской Биржей.

Объем 74-го выпуска составляет 70 млрд рублей, номинал облигаций 1000 рублей, срок обращения 7 лет. Дата начала размещения облигаций – 27 мая 2021 года. Первое размещение облигаций будет осуществлено в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций (букбилдинга).

Полученные средства от зеленых облигаций город направит на замену автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро.