Минпромторг предлагает запретить экспорт древесно-стружечных плит на полгода

Экспорт древесно-стружечных плит (ДСП) должен быть запрещен минимум на полгода из-за низкого уровня запасов данной продукции в стране, считают в Министерстве промышленности и торговли РФ.

«К концу 2020 года их запасы в России оказались на минимальном уровне, что также привело к росту цен на эту продукцию до 40%», - говорится в сообщении ведомства. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Экспорт ДСП необходимо запретить с 1 июля по 31 декабря 2021 года, поскольку ДСП является «существенно важным для внутреннего рынка РФ товаром», говорится в документе Минпромторга. В отношении такой продукции «в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», пояснили в ведомстве.

Ранее с предложением ужесточить контроль за ДСП обратились в ведомство производители мебели. Они предложили включить березовый шпон и ДСП в ЛесЕГАИС (Единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней). Мера должна способствовать «обелению» мебельного рынка, доля нелегальной продукции на котором оценивается в 40 млрд руб., считают в Ассоциации предприятий мебельных производителей.

