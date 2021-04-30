МКБ снизит ставку по льготной ипотеке с господдержкой до 5,75% годовых

Московский кредитный банк (МКБ) снижает ставку по льготной ипотеке до 5,75% годовых. Покупающие готовую квартиру смогут рассчитывать на льготную ставку при внесении первоначального взноса от 15% от цены договора. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Запуск государственной программы льготного ипотечного кредитования стал одним из главных факторов поддержки как российских семей, так и строительной отрасли. МКБ изначально сделал условия программы максимально лояльными для заемщика, а сейчас мы приняли решение о дополнительном снижении ставки. Мы поддерживаем развитие ипотеки не только ценовыми условиями, но и сервисной моделью», - прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Кредиты по льготной ставке выдаются сроком до 30 лет. Ипотечный кредит могут получить заемщики в возрасте от 18 лет. Банк проводит сделки по программе льготной ипотеке уже на следующий день после одобрения кредита.

Программа льготной ипотеки с господдержкой действует до 1 июля 2021 года.