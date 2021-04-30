Мошенники начали использовать сервис Google для обмана россиян

Преступники организовали массовую рассылку на электронные адреса россиян через службу поддержки Google Docs. В письмах обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказала агентству РИА «Новости» ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

«Мы зафиксировали всплеск скам-атак на пользователей через сервис Google Docs. Только по нашим данным, за вторую половину апреля 2021 года по сравнению с первой таких писем стало почти в три раза больше», - рассказал эксперт.

По словам специалиста, мошенники в своих преступных целях используют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что тот или иной пользователь был упомянут в комментариях к документу или презентации.

Обычно онлайн-мошенники сообщают потенциальной жертве, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата. Помимо этого преступники в письме могут предложить адресату «выгодные» инвестиции.

Для просмотра предложения или получения информации по платежу пользователю предлагается перейти по ссылке в письме, говорит Деденок.

Если человек это сделал, то он оказывается на скам-ресуре, где от него могут запросить личную информацию, а именно имя и фамилию, а также данные карты. Сервис мотивирует запрос необходимостью подтвердить сведения для ознакомления с условиями перевода. На такой странице бывают фейковые комментарии довольных клиентов, которые уже получили деньги. Далее жертве предлагается перевести комиссию в 200-300 рублей, рассказал Деденок.

«В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам», - отметил эксперт. Он уточнил, что в случае ввода данных карты пользователем, то он также рискует сохранностью средств.

