Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

Мировые цены на нефть утром 30 апреля снижаются в рамках коррекции после роста трех предыдущих торговых сессий на ожиданиях по спросу и сильной статистике, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть онлайн смотрите на этом графике: https://www.sberometer.ru/brent-oil.php

По состоянию на 7.57 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле потеряла в цене 0,54% — до $67,68 за баррель, июньские котировки потеряли 0,51%, до $68,21. Стоимость фьючерсов на WTI с поставками в июне сократилась на 0,68% — до $64,57 за баррель.

Нефть три дня подряд дорожала, что привело к росту стоимости котировок на 3,5-4,5%. Нефть поддержали ожидания по спросу, хотя пандемия и продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания дал рекомендации альянсу сохранить на период с мая по июль условия соглашения об ограничении добычи нефти.

Прогноз цен на нефть от ОПЕК+

Объединение повысило собственный прогноз по росту спроса в мире на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки, хотя в марте ОПЕК+ оценивал данный показатель в 5,6 миллиона баррелей.



Статистика запасов нефти в США также поддержала цены на нефть, согласно свежим данные запасы нефти в стране выросли слабее ожиданий — на 0,1 миллиона вместо 0,6 миллиона баррелей.