Необыкновенна история на сцене Малого

В Малом театре необычная премьера - спектакль «1900-й. Легенда о пианисте» современного итальянского автора Алессандро Барикко. Искушенный зритель, несомненно, помнит фильм Джузеппе Торнаторе 1998 года с незабываемой музыкой Эннио Морриконе и Тимом Ротом в главной роли.

В центре повествования история гениального пианиста с необычным именем 1900-й, рассказанная его другом – музыкантом-трубачом. 1900-й (на итальянском его имя звучит как «Новеченто») родился на океанском лайнере, идущем из Старого Света в Новый. Он никогда с него не сходил, вся его жизнь – эта музыка, и равных ему нет - виртуозной игрой он владеет в совершенстве. Сможет ли он играть так же, если не будет чувствовать под собой толщу океана?

«Я хотел выразить через этого героя мысль, которая приходит многим: похоже, жизнь – это трудное занятие и оно возможно, только если вокруг очерчены контуры, но люди счастливы только тогда, когда перед ними открывается море возможностей», - говорит автор Алессандро Барикко.

Эта музыкальная исповедь требовала особого артиста на главную роль. В спектакль был приглашен пианист невероятного сценического обаяния Борис Березовский.

Роль его друга Трубача, который увлекает зрителя в эту необыкновенную истории жизни, исполнил актер Малого театра Александр Дривень.

Спектакль поставлен при поддержке компании Yamaha.

Режиссёр-постановщик - Ирина Леонова

Художник-постановщик спектакля - Мария Утробина

Спектакль идет на сцене на Большой Ордынке, 69.