Павел Коган и МГАСО представят сочинения Людвига ван Бетховена и Рихарда

13 мая 2021 года в Концертном зале имени П. И. Чайковского пройдет заключительный концерт филармонического абонемента «Жемчужины программной музыки». Павел Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) представят программу, составленную из сочинений двух величайших представителей музыкального немецкого немецкой композиторской школы – Людвига ван Бетховена и Рихарда Штрауса. Программа включает в себя произведения Золотого века немецкой музыки — концерт Бетховена написан в 1811, а «Альпийская симфония» Рихарда Штрауса — в 1915.
Вечер откроет Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Л. ван Бетховена, также известный как «Император». Столь грандиозное название объясняется его монументальным стилем, насыщенностью музыки героикой, небывалой мощью и энергией. В концерте отражены патриотические движения начала XIX века. Грандиозную по своему размаху партию фортепиано исполнит Дмитрий Маслеев – победитель XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2015), лауреат VII Международного конкурса пианистов Адили Алиевой в Гайяре (Франция, 2010), XXI Международного конкурса пианистов «Рим» (Италия, 2011) и Международного конкурса имени Антонио Наполитано в Салерно (Италия, 2013).
Во втором отделении «Альпийская симфония» Штрауса, которая живописует красоты величественных горных хребтов Баварских Альп: пронизанные солнцем и полные радости жизни пейзажи, лишь ненадолго омрачаемые бурями и грозами. «Альпийская симфония» — последнее сочинение Рихарда Штрауса в жанре симфонических поэм. В момент написания композитор находился в расцвете своего творчества, композиторского мастерства и изобретательности. Уже были написаны и исполнены его сочинения первой половины музыкального пути и поставлены основные оперы. «Альпийская симфония» написана для грандиозного состава участников — более 125 человек, что заранее делает ее исполнение особенным событием.
Музыка обоих композиторов является “визитной карточкой” Московского государственного академического симфонического оркестра и художественного руководителя коллектива, Народного артиста России и лауреата Государственной премии России Павла Когана, который 13 мая встанет за дирижерский пульт. Ведущим концерта станет Артем Варгафтик.
Начало концерта в 19:00. Информация и билеты доступны по ссылке:
http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/57
О МГАСО
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 – 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 – 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений С. С. Прокофьева, Н. Я Мясковского, Д. Д. Шостаковича, Р. М. Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы. www.msso-kogan.ru