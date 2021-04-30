Павел Коган и МГАСО представят сочинения Людвига ван Бетховена и Рихарда

13 мая 2021 года в Концертном зале имени П. И. Чайковского пройдет заключительный концерт филармонического абонемента «Жемчужины программной музыки». Павел Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) представят программу, составленную из сочинений двух величайших представителей музыкального немецкого немецкой композиторской школы – Людвига ван Бетховена и Рихарда Штрауса. Программа включает в себя произведения Золотого века немецкой музыки — концерт Бетховена написан в 1811, а «Альпийская симфония» Рихарда Штрауса — в 1915.

Вечер откроет Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Л. ван Бетховена, также известный как «Император». Столь грандиозное название объясняется его монументальным стилем, насыщенностью музыки героикой, небывалой мощью и энергией. В концерте отражены патриотические движения начала XIX века. Грандиозную по своему размаху партию фортепиано исполнит Дмитрий Маслеев – победитель XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2015), лауреат VII Международного конкурса пианистов Адили Алиевой в Гайяре (Франция, 2010), XXI Международного конкурса пианистов «Рим» (Италия, 2011) и Международного конкурса имени Антонио Наполитано в Салерно (Италия, 2013).

Во втором отделении «Альпийская симфония» Штрауса, которая живописует красоты величественных горных хребтов Баварских Альп: пронизанные солнцем и полные радости жизни пейзажи, лишь ненадолго омрачаемые бурями и грозами. «Альпийская симфония» — последнее сочинение Рихарда Штрауса в жанре симфонических поэм. В момент написания композитор находился в расцвете своего творчества, композиторского мастерства и изобретательности. Уже были написаны и исполнены его сочинения первой половины музыкального пути и поставлены основные оперы. «Альпийская симфония» написана для грандиозного состава участников — более 125 человек, что заранее делает ее исполнение особенным событием.

Музыка обоих композиторов является “визитной карточкой” Московского государственного академического симфонического оркестра и художественного руководителя коллектива, Народного артиста России и лауреата Государственной премии России Павла Когана, который 13 мая встанет за дирижерский пульт. Ведущим концерта станет Артем Варгафтик.

Начало концерта в 19:00. Информация и билеты доступны по ссылке:

http://www.msso-kogan.ru/performances/tickets/concert/57