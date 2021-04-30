Почему россиян отпустили гулять в начале мая

После пика 29 апреля, когда в российской столице было зафиксировано максимальное с 21 января количество заболевших коронавирусом —3215, по данным на 30 апреля число новых случае несколько упало, составив 2662. Однако, двумя днями раньше в Москве было только 1840 вновь заболевших.

В целом по стране картина такая: 7848 случае заражения 28 числа, 9284 случая 29-го и 8731 — 30 апреля, по данным Оперативного штаба.

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Возможно, мы имеем дело с локальным пиком. Не хотелось бы, чтобы оказалось право агентство Bloomberg, еще два дня назад заявившее о том, что Россию уже накрыла третья ковидная волна, но власти не хотят «беспокоить граждан». Причину «волны» агентство объясняет тем, что россияне уверились в подконтрольности ситуации, уже не рвутся вакцинироваться и в целом расслабились.

По информации Bloomberg, темпы роста заболеваемости в одной только Москве в 5 раз превышают скорость распространения во всей Великобритании. Хотя 9 тысяч случаев заражения в сутки (в среднем), это, безусловно, меньше, чем 30 тысяч в декабре, признает агентство.

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Однако тут же атакует по-новой, заявляя, что восстановление российской экономики (ну, хоть оно есть), происходит «за счет одного из самых высоких показателей смертности в мире», а власти скрывают от россиян реальное положение вещей, но вводят новые ограничения. Например, закрыли Турцию.

Естественно, все заявления Bloomberg сделаны со ссылкой на «источники» или же открытую (и для россиян в том числе) статистику. А уж про реальные причины закрытия сообщения с Турцией, знают, кажется, и те, у кого нет никаких «источников». Но это уже другая история.

Возвращаясь же к теме третьей волны — ничего удивительного, что и Кремль, и оперштаб опровергли заявление агентства.

«Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба», — цитирует официальный комментарий РИА Новости.

Вакцинация не спешит

Однако рациональное зерно в рассуждениях и заключениях Bloomberg, по-видимому, все-таки присутствует. Вакцинация в России действительно идет не спеша.

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По данным ресурса РФПИ — сайта Гам Ковид Вак, по состоянию на 29 апреля всего по России было сделано 19 193 048 прививок от коронавируса. Но при этом 11 984 675 человек пока успели сделать только первую прививку.

А получили и первый и второй компонент, то есть, полностью привито от коронавируса 7 208 373 человек, или 4.93% от всего населения.

Нехорошо, конечно, завидовать. Но показатели из других стран, к сожалению, к этому подталкивают. По состоянию на 26 апреля в США было привито 211,6 млн человек, в Китае — 195 млн, в Индии — 127,1 млн, в Великобритании — 43,1 млн.

Правда, в той же Великобритании пошли по нестандартному пути — многим гражданам делали первую прививку и отправляли гулять месяца так на три. Объяснялось это просто: первая часть уже запустит процесс выработки иммунитета, так что со второй можно и подождать. Зато первым компонентом так можно успеть привить побольше народа

В эффективности такого подхода пусть разбираются ученые и врачи. Статистика же неумолимо демонстрирует, что темп Соединенное Королевство задало высокий. Но факт в том, что так там стремились обеспечить максимально возможный темп вакцинации, ограниченный только пропускной способностью медучреждений.

Но почему же у нас, в стране, первой официально зарегистрировавшей вакцину, первой официально запустившей прививочную компанию, показатели в несколько раз ниже, чем «у них»?

Во-первых, хоть процесс в России и начался раньше, равномерным его не назовешь. Сначала была «раскачка» (еще налаживалось производство, определялись группы тех, кого будут прививать в первую очередь, выстраивалась логистика процесса). Потом темп начал нарастать.

Но в марте многие регионы сообщили о том, что прививать народ им нечем. Свердловская область, Пенза, Самара, Волгоградская область и Ленинградская, ЕАО — список получался длинным. Как тогда пояснял вице-губернатор Магаданской области (одного из лидеров по вакцинации) Андрей Колядин, которого цитировало «Настоящее время» — поставки вакцины была результатом задействованного лоббистского ресурса местных властей. Без него препарат было не получить.

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В марте листы ожидания во многих регионах насчитывали тысячи граждан. Народ, уже наслышанный о грядущей третьей волне, был готов идти и привиться. Но было нечем. Результаты этого проседания мы видим сейчас.

Сколько-сколько?

Кстати, любопытный момент — цифры по тому, сколько за этот период было выпущено доз вакцины, расходятся. Так что оценить, сколько доехало до получателей — проблематично.

Так 19 апреля ТАСС со ссылкой на замгендиректора Центра имени Гамалеи Дениса Логунова сообщило, что в России было произведено 20 млн доз вакцины «Спутник V». Центр «Вектор» к 29 апреля выпустил более 2,1 млн доз вакцины ЭпиВакКорона, об этом представитель «Вектора» сообщил агентству «Интерфакс» .

Итого получается 22 млн с копейками. А 23 апреля на совещании у президента Татьяна Голикова говорила, что «накопленным итогом» в России произведено 27,9 млн комплектов, из которых 15 млн уже введены в гражданский оборот. Видимо, вице-премьер лучше знает, где и сколько выпустили доз вакцины, чем представители производителей.

Но даже расхождение в 5 млн доз не столь важно, как дальнейшие перспективы. А они еще туманнее, чем фактические показатели. В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что за первое полугодие в стране выпустят более 80 миллионов двухкомпонентных доз «Спутника», 5,5 млн доз «ЭпиВакКороны» и 775 тыс. доз вакцины «Ковивак» — разработки центра им. М. П. Чумакова. До конца первого полугодия осталось 2 месяца.

Уже не хочется

Но даже если за эти месяцы случится производственное чудо и на свет каким-то образом появятся те 60 с лишним миллионов доз, есть другая проблема. Ее, в принципе, и описал Bloomberg. Россияне уже не боятся. Они расслабились и не видят смысла в вакцинации. У них и так «все под контролем».

Как сообщает портал профессионального закрытого сообщества «Врачи РФ», опрос, который проводился на платформе Ipsos Global Advisor мв конце февраля — начале марта, показал, что 25% россиян уже считают, что вернулись к «доковидному» образу жизни. Наши соотечественники — лидеры оптимизма.

В Китае, где, вроде бы регистрируют единичные случаи заражения каждый день, и то только 17% респондентов считают, что уже все нормально. А у нас — каждый четвертый!

Не исключено, что долгие, да еще и непрерывные майские праздники внушат гражданам дополнительный оптимизм. На даче, да на пикниках ковид не так страшен, как в тесном офисе. Хотя именно тут стоило бы насторожиться. Ведь, по сути, это мини-локдаун, который руководство страны подгадало под праздники.

Как отметила на совещании с президентом, прошедшем 23 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова, российская традиция «празднования майских праздников» и даже «уклад» предполагает, что люди отправляются за город. И это, в общем-то, прекрасно.

«Это хорошо, что это свежий воздух, что это загород. Это в самом деле очень полезно для прерывания эпидпроцесса», — подчеркнула Попова. Но вот в чем дело: в моменты массовых миграций «за город» общественный транспорт забит под завязку. А прежний праздничный график предполагал, что народ 3 дня отдохнет, потом также массово вернется на 4 дня на работу, а потом снова поедет отдыхать.

«Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определённые риски», — пояснила глава Роспотребнадзора. То есть, до этого всю зиму-весну народ в переполненном метро и автобусах на работу катался, и все было нормально. А майские праздники определенно несут риски.

Тем не менее, президенту такой подход показался логичным и перерыв между праздниками было решено убрать. Чтобы россияне на 10 дней самоизолировались на своих огородах. С сохранением, между прочим, заработной платы. Чего не сделаешь «для прерывания эпидпроцесса».

Так вот на самом деле, вместо того, чтобы радоваться нежданным выходным, россиянам бы дружно записаться на вакцинацию. И ехать на природу, по крайней мере, с первым компонентом в организме. Тем более, что сейчас, вроде, дефицита на вакцину уже нет.

Но нет — не хотят люди обрести «Спутника» для поездок на дачу. Дело дошло уже до того, что стимулировать граждан начали даже не значками и нарядными сертификатами, а финансово. Не везде, конечно, а в Москве. И только тех, кому больше 60 лет. Им за вакцинацию обещают подарочную карту или промокод на 1000 рублей, которые можно будет потратить в магазинах-партнерах или в кафе.

Не слишком обычая практика — награждать за заботу о собственном здоровье. А у других регионов и нет таких ресурсов, как у Москвы. Так что вряд ли подобная методика агитации приобретет общегосударственные масштабы.

С иммунитетом не успеваем

Однако каким-то образом продвигать прививочную кампанию нужно. Опрос сообщества «Врачи РФ» показал, что треть российских докторов ожидают наступления третьей волны в конце апреля. А более 20% опрошенных считают, что она придет в начале мая. 7%, кстати, полагают, что ковид подкрался незаметно — процесс начался еще в конце марта, но пока его не заметили.

В марте мы серьезно «просели» по темпам вакцинации. Затем холодный апрель с его дождями и снегом поддержал высокую активность ковида (напомним, вирус лучше всего «живет» при температуре от 5 до 15 градусов по Цельсию), который получил благодатную почву в лице непривитых граждан.

Только вот уповать на то, что если уж с вакцинацией не успели, то хоть переболевшими бессимптомниками укрепим иммунную оборону, тоже не стоит. Не так уж их и много. Так, по словам эпидемиолога, профессора кафедры управления и экономики здравоохранения ВШЭ Василия Власова, которого цитирует «Врачи РФ», звучавшая на официальном уровне оценка в 50% переболевших взрослых москвичей является завышенной.

В стране в целом тем более не приходится ожидать «незаметно появившегося» иммунитета. То есть, нет у нас ни нужного количества вакцинированных, ни тех, у кого есть приобретенный естественным путем иммунитет. А значит, нет и коллективного. А с ним — и поводов для оптимизма (кроме долгих майских праздников).

По мнению Василия Власова, при нынешних темпах вакцинации коллективный иммунитет, позволяющий прекратить распространение инфекции, появится не раньше, чем через несколько лет. Так что третьей волне, по всей видимости, все-таки быть. А то и четвертой. Если, конечно, не произойдет двойное чудо — то, которое обещал по количеству выпущенных доз вакцин Минпромторг, и внезапный взлет гражданской сознательности.