Подписаны «мягкие» контракты на приобретение самолета ЛМС-901 «Байкал»

Компания из Улан-Удэ «Байкал Инжиниринг» подписала первые контракты с покупателями самолета лёгкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», предназначенного заменить легендарный Ан-2.

«У нас уже есть “мягкие” контракты на 10 экземпляров, а для стартовых продаж мы видим более 100 самолетов» — сообщили Expert.ru в пресс-центре «Байкал Инжиниринг». Ранее, 27 апреля,компания завершила изготовление прототипа планера самолета.

«Байкал-Инжиниринг», по данным портала aviation21.ru, осенью 2019 года выиграла конкурс Минпромторга на разработку данного самолета. Она учреждена АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Разработка ведется в тесной кооперации с Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом) — МАИ.

«В качестве первых заказчиков мы видим объединенную Дальневосточную авиакомпанию, авиакомпании “Полярные авиалинии”, “Нарьян-Марский объединенный авиаотряд”, “2-ой Архангельский объединенный авиаотряд”, “Аэросервис”», — рассказали в компании.

Там считают, что самолет ЛМС-901 будет конкурентоспособен и на мировом рынке. Более того, планируется занять до 5% мировых ежегодных продаж в данном сегменте к 2026 году.

Эксплуатация самолета ЛМС-901«Байкал» должна быть более выгодной по сравнению с иностранными конкурентами. По данным компании-разработчика, стоимость одного летного часа «Пилатуса» – 89 тысяч рублей, «Кодиака 100» – 72 тыс. руб., «Цессны 208» – 78 тыс. руб., в то время как для ЛМС-901 «Байкал», по требованиям Минпромторга, установлена цена более чем в два раза ниже, на уровне 30 тыс. руб.