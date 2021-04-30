Посольство США в Москве сокращает до минимума консульские услуги

Начиная с 12 мая, посольство США в Москве практически перестанет оказывать консульские услуги, передает «Интерфакс», ссылаясь на дипмиссию. Исключение составляют экстренные случаи с гражданами США и экстренные выдачи виз россиянам, когда речь идет о жизни и смерти. Также визу смогут получить граждане, у которых истекает срок действия иммиграционной визы, предупредила дипмиссия.

Меры вызваны необходимостью сократить американскую консульскую службу на 75% по требованию российской стороны. Соответствующее уведомление дипломаты получили от правительства России 23 апреля. В документе говорится, что российские власти намерены запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.

Посольство США выразило по данному поводу сожаление, заверив, что постарается помогать американским гражданам по мере своих возможностей.

Посольство предупредило, что полностью будет прекращена выдача не-иммиграционных виз для недипломатов. Кроме того, в обозримом будущем американское посольство в Москве не сможет возобновить оказание нотариальных услуг, в том числе замену паспортов США и выдачу других документов согражданам. В случае окончания срока действия визы, гражданам США рекомендовано покинуть Россию.

