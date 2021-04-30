Прибыль Amazon за пандемию достигла рекордных показателей

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. за период с 31 марта прошлого года до 31 марта 2021 года получил чистую прибыль в размере $26,9 млрд. Показатель превысил общую прибыль в размере $24,7 млрд. за три полных года до начала пандемии коронавирусной инфекции с 2017 до 2019 гг., передает MarketWatch. Отмечается, что эти годы были наиболее прибыльными в истории компании.

В первом квартале 2021 года рост чистой прибыли Amazon составил $8,107 млрд, или $15,79 в расчете на акцию, за аналогичный период прошлого года рост составил $2,535 млрд, или $5,01 на акцию, сообщается в пресс-релизе компании.

В целом выручка выросла на 44%, без учета колебания курсов валют на 41%, достигнув объема $108,518 млрд против $75,452 млрд годом ранее. В общей сложности доход компании превысил отметку в $100 млрд по итогам второго квартала подряд. Ожидается, что в этом квартале она также останется выше данного уровня.

Эксперты, которых опросил ресурс FactSet, прогнозировали среднюю прибыль компании на уровне $9,54 на акцию при выручке в $104,51 млрд.

