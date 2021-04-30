Прогноз погоды: синоптики рассказали о странностях лета 2021

Вот и апрель пролетел, завтра стартует последний календарный месяц весны, а там уже и до лета рукой подать. Конечно, всем нам хочется, чтобы оно было тёплым и комфортным, с минимумом дождей и максимумом солнца.

Но пока новости от синоптиков не самые оптимистичные. Согласно их долгосрочным прогнозам, лето 2021 будет странным в этом году – с температурными качелями, перепадами атмосферного давления и другими неприятностями.

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При этом метеорологи утверждают, что в целом этим летом будет жарко на всей территории России. Даже в традиционно северных регионах температурный фон окажется выше климатической нормы.

Погода летом 2021 в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, в Москве климатическое лето наступит далеко не сразу и градусники в первые дни июня задержатся на отметках плюс 18-20. Но уже к концу первой недели июня произойдёт резкий температурный скачок до плюс 27, возможна сильная гроза, а вот через сутки температура резко упадёт до неприлично низких значений для этого времени года и будет всего плюс 15.

Через несколько дней снова качели – плюс 26, за которыми последует похолодание до плюс 18. И такая странная погода почти весь месяц. В июле мало что изменится – всё те же «качели» продолжат доставлять неприятности и метеозависимым людям стоит поберечься. Самым жарким в столичном регионе месяцем лета ожидается август, когда столбики термометров доберутся до плюс 25-30 и уже почти до начала сентября в столичном регионе будет самая настоящая жара.

Прогноз погоды на лето 2021 в Санкт-Петербурге

В СПб климатическая картина немного лучше. Пока в метеорологических новостей нет ничего про температурные перепады и другие катаклизмы. Но при этом июнь и июль будут умеренно прохладными: температура воздуха не прогреется выше плюс 22-23, осадков больше в июне, июль же выдастся сухим, с переменной облачностью.

Самое удивительно, что в городе на Неве, как и в Москве, самым жарким месяцем окажется августа. Обычно в это время года Северную столицу уже заливают нудные дожди, а на градусниках осенние плюс 15. Но в этом году всё будет иначе: буквально с первых дней августа воздух прогреется до плюс 24-27.

А вот привычных дождей метеорологи пока не обещают. Так что жителям Санкт-Петербурга и многочисленным туристам удастся наконец-то погреться под лучами яркого солнца.

Погода летом 2021 в городах Золотого кольца России

Золотое Кольцо России, которое очень популярно среди туристов, также окажется под влияние странной погоды предстоящим летом. В Ростове Великом в июне будет относительно сухо, и плюс 23, а вот июль обещают очень дождливым, хотя и умеренно тёплым (плюс 24). Август здесь будет жарким и солнечным.

В Суздале лето, по прогнозу синоптиков, ожидается довольно приятным и почти без осадков – в июне в среднем градусники покажут плюс 23, в июле – плюс 25, в августе – и вовсе почти 30.

Аналогичная климатическая обстановка ожидается и других городах Золотого Кольца России. Здесь везде первые два летних месяц особого тепла не принесут, а вот третий будет отдуваться за всех разом.

Прогноз погоды на лето 2021 в Крыму и Краснодарском крае

В Крыму, по прогнозу синоптиков, летом 2021 будет жарко и солнечно, хотя дожди тоже обещают, но небольшие. Июль может запомниться всем штормами на море. Июнь же будет наиболее комфортным – без особой жары почти весь месяц – около плюс 25 в среднем. А август и здесь самый жаркий – на солнце будет почти под 40. Зато вода, в Чёрном и Азовском море будет очень комфортная для купания.

На курортах Краснодарского края этим летом всё более или менее ровно: воздух будет прогреваться постепенно от плюс 23 в начале июня, к плюс 28-30 в начале июля. Еще жарче будет в августе – местами плюс 35-40. Небо ясное, дожди возможны лишь ближе к сентябрю, зато очень сильные, с грозами молниями и штормом на море.

Погода летом 2021 на Урале. Прогноз синоптиков

На Урале лето будет средним по температуре. Самым тёплым, по прогнозу синоптиков, окажется июль: плюс 25. А вот июнь и август вряд ли возьмут отметку выше плюс 22. Дожди будут иногда лить, но не очень часто.

Теплее всего этим летом в Челябинске – там жара придет в конце июня и не уйдет до середины августа. Градусники днём будут показывать плюс 26-28, возможны сильные грозы и ливневые дожди.

В столице региона Екатеринбурге этим летом ожидается холоднее. В период с июня по август температурный фон здесь, по прогнозу синоптиков будет держаться на уровне плюс 23-24, а август уже почти с первых дней тепло выключит, а вот осадки и шквалистый ветер как раз включит.

Прогноз погоды на лето 2021 в регионах Дальнего Востока

На Дальнем Востоке лето будет, но опять только в августе. Так, по прогнозу метеорологов, июнь Приморье будет довольно холодным – плюс 17-20, обещают много дождей. Чуть лучше погода ожидается в июле – плюс 23-24, но частые осадки могут испортить настроение. Август же подарит плюс 25-26.

В Хабаровске же, а также в Амурской области будет непривычно жарко. Если июнь еще как-то в этих регионах впишется в привычные рамки региона по погоде, то уже в июле градусники покажут плюс 28-29 и почти до конца августа будет тепло и солнечно, а местами очень душно.

Вот такое лето нам в своих метеорологических новостях обещают синоптики. Пока оно прогнозируется странным: с температурными качелями, дождями, грозами, с жарким почти везде августом, нестабильным июлем и неожиданно прохладным июнем.

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