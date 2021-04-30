Россия ввела санкции против чиновников ЕС

Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. В российский санкционный список попал председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 г. неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права... Министерство иностранных дел Российской Федерации уполномочено заявить, что в ответ на введенные 2 и 22 марта с.г. Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан закрыт въезд на территорию России в соответствии с Федеральным Законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС: Иварс АБОЛИНЬШ (Ivars ABOLINS), Председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ; Марис БАЛТИНЬШ (Maris BALTINS), Директор Центра государственного языка Латвийской Республики; МЭР (Jacques MAIRE), Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы; Йорг РАУПАХ (Jorg RAUPACH), Руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия; Давид Мария САССОЛИ (David Maria SASSOLI), Председатель Европейского парламента; Оса СКОТТ (Asa SCOTT), Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция; Ильмар ТОМУСК (Ilmar TOMUSK), Глава Языкового департамента Эстонской Республики; Вера ЮРОВА (Vera JOUROVA), Заместитель Председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности», – говорится в заявлении российского МИДа.