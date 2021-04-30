Стоматологические клиники столицы полностью восстановили докризисные обороты

Оборот московских стоматологий в марте 2021 года достиг 4,4 млрд рублей, превысив показатели марта прошлого года на 37%. Таким образом, столичная стоматологическая отрасль полностью восстановилась после ограничений, с которыми она столкнулась в апреле-июне 2020 года. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

При этом, все пострадавшие от пандемийных ограничений отрасли московской экономики, показали в марте рост в целом на 32%, добавил он.

«В начале апреля 2020 года все столичные частные стоматологии были вынуждены приостановить свою деятельность. Экстренную стоматологическую помощь москвичам оказывали только государственные поликлиники. В результате обороты стоматологий, составлявшие в феврале 2020 года 3,5 млрд рублей, в апреле упали до 800 млн рублей. Полностью ограничения на деятельность частных стоматологий были сняты в середине июня 2020, и уже к концу этого месяца обороты отрасли выросли до 2,8 млрд рублей, а в декабре минувшего года достигли 3,9 млрд рублей», - отметил министр.

По данным Аналитического центра Москвы, цены на услуги дантистов в Москве по с марта 2020 год по март 2021 года выросли в среднем на 3,7%. Частным клиникам столицы удалось сдержать сильное повышение стоимости услуг протезирования: изготовление протеза в марте 2021 г. стоило примерно 21,7 тыс. рублей, а изготовление коронки – 10 тыс., что, соответственно, всего на 1,8% и 1,7% дороже, чем в марте 2020 г. По России в целом рост цен на услуги стоматологов был выше: изготовление и установка протезов в регионах стала дороже на 20%, коронок – на 13,6%. Рост цен на услуги стоматологов обусловлен, в частности, повышением стоимости импортных препаратов, используемых в лечении, реставрации и протезировании зубов.