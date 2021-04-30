Центр «Моспром» помог экспортерам увеличить объем контрактов в 4,5 раза в 2020 г. – заммэра Ефимов

Московские компании в 2020 году благодаря программам Центра поддержки и развития экспорта «Моспром» подписали контракты на поставки своей продукции за рубеж на сумму более 566 млн долларов, что в 4,5 раза превышает аналогичный показатель 2019 года. Соответствующие соглашения были заключены по итогам индивидуального сопровождения экспортеров и различных бизнес-мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Объем поддержанного экспорта столичных предприятий по итогам прошлого года составил 566,7 млн долларов. В 2019 году этот показатель был равен 127 млн долларов. Для развития экспорта специалисты Центра «Моспром» реализуют байерскую программу, направленную на продвижение и сбыт продукции за рубежом, а также индивидуальную аналитическую программу, которая помогает экспортерам исследовать новые рынки поставки продукции», - сообщил заместитель мэра.

В 2020 году при поддержке Центра «Моспром» провели 20 бизнес-миссий в страны ближнего зарубежья, Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Латинской Америки. Кроме того, был организован коллективный стенд московских производителей на международной промышленной выставке Power China – 2020. При помощи технологии виртуальной реальности 13 московских производителей смогли не только принять участие в выставке, находясь в Москве, но и провести деловые переговоры, продемонстрировать свое производство в рамках виртуального технологического тура и заключить контракты о поставках продукции. После проведения выставки нашли зарубежных байеров для своей продукции производители вакуумного оборудования, портативных 3D принтеров, а также производитель литий-ионных аккумуляторов.

По итогам всех мероприятий байерской программы Центра «Моспром» 133 московских компании провели более тысячи b2b-встреч с иностранными закупщиками.

Экспорт несырьевой неэнергетической продукции московских компаний в денежном выражении растет уже несколько лет подряд. В период с 2017 по 2019 годы этот показатель увеличился на 21%, а по итогам 2020 года рост объема промышленного экспорта составил 31% по отношению к 2019 году.

«Несырьевая неэнергетическая продукция московских компаний экспортируется более чем в 180 стран мира, основными направлениями являются Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Китай. Также в прошлом году столичные производители открыли для себя новые рынки сбыта, среди которых Барбадос, Багамские острова и Новая Каледония», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.