Центробанк решил: кредитование пережило кризис

По оценке бюро кредитных историй «Эквифакс», объем выдачи потребительских кредитов в России достиг исторического максимума объемом в 340,6 млрд рублей. При этом средняя сумма таких займов по итогам марта впервые превысила 300 тысяч рублей. Банк России, по-видимому, фиксирует такие же тенденции, в связи с чем заявил, что с 1 июля ужесточит регулирование выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов.

РИА «Новости», ссылаясь на материалы «Эквифакса», сообщает, что темпы выдачи потребкредитов в России в марте выросли в месячном сопоставлении на 4,9%, а портфель российских банков в этом сегменте увеличился за месяц на 1,7%, максимально приблизившись к 5 трлн рублей. Как считают в бюро, такая ситуация связана с исключительно либеральной политикой кредиторов, которые за счёт увеличения средней суммы потребительского кредита стремятся выполнить свои бизнес-планы. Оказало влияние на рост показателя и изменение структуры выдачи потребительских кредитов, выразившееся в снижении активности в секторе POS-кредитования, характеризующегося более низкими суммами займов.

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ЦБ уже опубликовал сообщение, согласно которому он намерен с 1 июля ужесточить регулирование выдаваемых необеспеченных потребительских кредитов. При этом требования по выданным до 1 апреля прошлого года кредитам будут, напротив, смягчены, чтобы позволить банкам высвободить капитал.

«Совет директоров Банка России принял решение отменить с 30 июня 2021 года надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении ЦБ.

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Кредиты — хорошо, закредитованность — плохо

Медленно, но верно бизнес оправился от потрясений прошлого года, отмечает генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Безработица сокращается, банкиры верят, что доходы населения если и не покажут рост в этом году, то хотя бы остановят падение, а это так или иначе приведет к расширению платежеспособного потребительского спроса на розничном рынке. Кредиты же — хороший способ его поддержать, уверена она. В прошлом году динамика кредитования именно в сегменте розницы была довольно слабой, из-за чего многие банки столкнулись с падением финансового результата. Поэтому сейчас они стараются компенсировать потери — в том числе за счет снижения процентной ставки. А низкие проценты привлекают потребителей, констатирует Ускова.

Она, однако, обращает внимание на то, что рекордный всплеск на рынке потребкредитов приводит к еще большей закредитованности граждан. А на фоне затянувшегося падения доходов населения такой рост долговой нагрузки — тревожный звонок, поскольку у людей остается все меньше свободных денег, и все больше средств уходит на обслуживание долгов. За 2020 год средний уровень закредитованности россиян вырос с 47,1 до 49,1%. Сейчас в стране более 42 млн человек имеют хотя бы один кредит, а 13 млн заемщиков — более одного. В ЦБ это понимают, указывает Ускова, и давно хотят прикрыть лавочку, заставив банкиров высчитывать показатель долговой нагрузки и отказывать тем, у кого он будет превышен. Иначе в итоге риск невозвратов и плохих долгов вырастет настолько, что поставит под удар всю банковскую систему.

Восстановление контроля — к лучшему

Причиной всплеска потребительского кредитования в марте стала денежно-кредитная политика ЦБ и банков, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Было очевидно, что ключевая ставка начнет расти, и получить заемные денежные средства под относительно низкий процент станет сложнее. Ставка ЦБ повышалась дважды за весну и дошла до 5% — соответственно и потребкредиты должны были подорожать как минимум на 1%.

При этом мотивация для того, чтобы брать кредиты, оказалась в нынешнем марте и в марте 2020 года совершенно разной, убежден Коган. Если в минувшем году люди понимали, что даже несмотря на распоряжения властей ждать поддержки от работодателей не стоит, и брали кредиты для того, чтобы прожить локдаун, то в нынешнем есть понимание, что столь дешевых кредитов, вероятно, уже не будет. А у банков отсутствовала надбавка за риск, которую вернут с 1 июля, поэтому они охотнее шли на такого рода операции.

Теперь процент по кредитам будет постепенно расти — соответственно, будет увеличиваться количество отказов и снижаться число заинтересованных заемщиков. Вполне возможно, предполагает эксперт, что показатели месячной выдачи будут до конца первого полугодия колебаться в диапазоне 320—340 миллиардов рублей, а средняя сумма займа достигнет 315—320 тысяч, но превышение этих показателей маловероятно.

Объявленное Центробанком ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов вполне объяснимо, полагает Коган. Если в течение года после начала пандемии действовала программа кредитных каникул и реструктуризация кредитов была довольно частым явлением, то с новыми кредитами ситуация обстоит иначе: займы, выданные начиная со второго квартала текущего года, представляют несколько большую опасность невыплат — остаются риски третьей волны, которая вновь может повлечь за собой ограничения на передвижение и сокращение рабочих мест.

Значит, считает Михаил Коган, в стоимость кредитов нужно закладывать надбавку за риск. Займы же, выданные до 1 апреля, представляют меньшую опасность образования задолженностей уже потому, что по ним выплачено на порядок больше процентного дохода кредиторов. Поэтому для банков в расширении контроля со стороны ЦБ ничего опасного нет. Напротив, введение старого режима регулирования представляется очередной ступенью восстановления.

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