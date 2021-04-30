В Москве на реорганизацию 26 бывших промзон направят более 1 трлн рублей частных инвестиций – заммэра Ефимов

На комплексное развитие 26 участков бывших промышленных зон Москвы направят более триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«В апреле этого года были одобрены проекты решений о комплексном развитии 26 участков бывших промышленных зон в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Их общая площадь превышает 249 га, размеры участков варьируются от 0,56 до 32 га. В будущем там появятся современные экологичные производства, объекты социального назначения и соответствующая инфраструктура. Реализация этих проектов позволит городу получить более 80 тысяч рабочих мест. Планируемый объем частных инвестиций превышает один триллион рублей, а бюджетный эффект составит более 125 млрд рублей в год», - сказал заместитель мэра.

Участки расположены в разных округах Москвы: один в ЗелАО, два в СВАО, пять в ЮАО, три - в ЗАО, четыре – в САО, и больше всего – одиннадцать – в ЮВАО.

«На этих участках планируется возвести более 4,2 млн квадратных метров недвижимости. Промышленные здания займут 1,79 млн квадратных метров, общественно-деловая застройка – 2,47 млн квадратных метров. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составят от 4 до 15 лет», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Ранее еще по четырем территориям приняты решения о комплексном развитии по инициативе города. На территориях бывших промзон «Братцево», «Чертаново», «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» площадью почти 60 га появятся объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент бывшей производственной зоны «Южное Бутово» и «Алтуфьевское шоссе» также включает в себя жилую застройку, объекты под образовательные и спортивные цели, а также цели здравоохранения. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит почти 82 млрд рублей, будут созданы более 15 тысяч рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 4,9 млрд рублей в год. Договоры по этим проектам планируется заключить во 2-3 квартале 2021 году.