В России средний размер автокредита превысил 1 млн рублей

Средний размер автокредитов в России, которые были выданы в марте текущего года, составил 1,05 млн руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель впервые в истории рынка преодолел отметку в 1 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6%, а с февралем 2021 года — на 7,2%.

«В марте было выдано наибольшее количество автокредитов в текущем году, а их средний чек впервые превысил 1 миллион рублей», - рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он особо отметил, что данная тенденция прослеживается в 10-ти из 30-ти крупнейших регионов страны по объемам автокредитования.

Лидером по размеру кредита на покупку машины среди регионов стали Москва, на втором месте Московская область - 1,54 и 1,28 млн руб. соответственно. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с чеком в 1,27 млн руб. В топ-5 вошли Краснодарский край и Ленинградская область, с средней суммой автокредита 1,13 и 1,11 млн руб. соответственно.

Наименьший займ на покупку автомобиля делали жители в Удмуртской Республике — 699 тыс. руб. Отрицательная динамика не отмечена ни в одном из регионов РФ. Наименьший годовой прирост по автокредитам отмечен в Красноярском крае — 9,1% год к году, до 986,33 тыс. руб.

