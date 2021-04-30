В России за сутки выявили 8,7 тыс. новых случаев COVID

Коронавирус в России, последние новости.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 731 случай, сообщает оперштаб. Вчера, 29 апреля, сообщалось о 9 284 новых случаях.

Статистика коронавируса в России

Общее число случаев заражения COVID-19 в России за весь период эпидемии достигло 4 805 288. Число безвозвратных потерь составляет 110 128 человек, из которых 397 пациентов скончались за последние сутки. Успешно перебороли заболевание за все время 4 427 946 человек. 8 406 человек выписаны за последние 24 часа. Продолжают лечение от коронавируса 267 214 россиян.

В Москве выявлены еще 2 662 новых случая COVID за сутки, 57 человек умерли, 2 008 выздоровели. Столица остается на первом месте среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусом. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+725), Московская область (+651), Ростовская область (+230) и Нижегородская область (+171). Наименьшее число случаев заражения за сутки выявлено в Республике Алтай +5), в Тыве (+3), ни одного заболевшего в Еврейской АО, Ненецком АО и в Чукотском АО.

Россия занимает шестое место в мире среди стран с наибольшим распространением коронавируса сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус, статистика

Всего в мире выявлено более 150 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,1 млн человек. Лидируют по числу инфицированных США (32 млн случаев), далее следуют Индия (более 18,7 млн), Бразилия (свыше 14,5 млн) и Франция (свыше 5,6 млн).

