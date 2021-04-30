Власти Москвы отложили ввод ограничений для фур на МКАД

Департамент транспорта Москвы перенес с 5 мая на 15 июня начало введения ограничений на передвижение по МКАД грузовиков массой более 3,5 тонн, сообщает РБК. «Представителями малого бизнеса было озвучено опасение, что им будет затруднительно оперативно подать заявки на получение пропуска. Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня», — сообщили в столичном департаменте транспорта.

В феврале 2021 года власти Москвы запретили движение транзитных грузовиков массой более 12 т без пропусков в пределах МКАД. С 5 апреля запрет должен был распространиться и на транспорт массой от 3,5 т. Таким грузовикам разрешат проезжать транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и «бетонкам» А-107 и А-108. Платный проезд по ЦКАД может стоить около 700 тыс. руб. в год для одного грузовика.

Представители бизнеса предупредили о возможном срыве поставок продуктов питания в столицу и существенном росте транспортных издержек.