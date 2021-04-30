Зеленскому предложили новое место для встречи с Путиным

Политолог Дмитрий Родионов, комментируя предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским варианты встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, назвал их «полетом фантазии».

«То он предлагал в Донбассе встретиться, то в Ватикане. Давайте рассмотри Мекку, Тибет — что еще у нас есть из религиозных центров?» — высказался Родионов в беседе с «Пятым каналом».

Родионов считает, что главной задачей Зеленского создать для граждан Украины иллюзию, согласно которой «он предлагает, а Путин отказывается». Однако в действительности украинскому лидеру не о чем говорить с президентом России, считает политолог.

«Зеленский начинает придумывать какие-то отговорки. Давайте еще придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред?», - продолжил эксперт. Он уверен, что пока глава Украины не начнет выполнять «Минские соглашения, Донбасс не будет обсуждаться в принципе с Путиным».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война», после этого в интервью римской газете La Repubblica он поделился мнением, что оптимальным местом такой встречи мог бы стать Ватикан.

