Американский завод прекращает производство вакцин AstraZeneca

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение остановить производство вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщает Lenta.ru со ссылкой на New York Times. Власти хотят за счет отказа от производства вакцины AstraZeneca нарастить объемы производства вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Ранее сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. После этого случая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проводит проверку завода.

Вчера, 3 апреля, Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) сообщило, что семь человек скончались в стране из-за образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Ранее регулятор сообщил, что у 30 человек образовались тромбы после прививки от AstraZeneca. Из общего количества в 22 случаях был зафиксирован тромбоз церебрального венозного синуса, еще в восьми – иные виды тромбозов. При этом регулятор заявил, что преимущества вакцинации перевешивают возможные побочные эффекты. MHRA отметил, что случаев трамбоза у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.

Ранее Национальное агентство по безопасности лекарственных средств Франции (ANSM) сообщило, что еще два человека скончались в стране из-за тромбоза, возникшего после прививки AstraZeneca. Во Франции с 19 по 25 марта выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, из которых два случая закончились летальным исходом. Речь идет об «атипичных по своей локализации тромбозах глубоких вен, которые могут быть связаны с тромбоцитопенией (дефицит тромбоцитов в крови) или с нарушениями коагуляции».

В марте 2021 года большинство стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за многочисленных случаев тромбоза.

18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) также признало вакцину против коронавируса AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования. Однако EMA предположило, что вакцина AstraZeneca может быть связана с «очень редкими случаями образования тромбов».

19 марта Всемирная организации здравоохранения не нашла связи возникновения тромбозов с прививкой AstraZeneсa. При этом в ВОЗ заявили польза от вакцины «превышает риски» от ее использования. О каких «рисках» идет речь в ВОЗ не уточнили.

После заключений Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения страны ЕС, кроме Дании и Норвегии, возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca. А Нидерланды и германия запретили использование вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет.