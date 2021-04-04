Коронавирус в России: за стуки выявили менее 9 тыс. заболевших

По данным оперштаба, за последние 24 часа в России выявили 8 817 новых заболевших COVID-19.

Всего к утру воскресенья, 4 апреля число заразившихся коронавирусом в нашей стране составило 4 580 894. За всё время эпидемии COVID-19 в нашей стране излечились 4 204 081 человек, из них 9 618 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса за весь период пандемии в РФ стали 100 374 человек, из них 357 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших снова лидирует Москва – здесь за сутки выявили 1 901 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+711). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+598). Далее следуют Нижегородская область (+276) и Ростовская область (+241).

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса в России может закончиться уже к августу благодаря иммунитету, который будет выработан у населения благодаря прививкам, а также естественным путём.

Об этом рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Он отметил, что весной заболеваемость COVID пойдет на спад из-за сезонности вируса, и снизится до сотен или даже единиц случаев за день. Такое количество не сыграет большой роли в масштабах страны, подчеркнул ученый.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», – предположил Малеев, добавив, что эпидемия в нашей стране, таким образом, закончится к августу.

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