Кравчук выдвинул ультиматум для дальнейших переговоров по Донбассу

Первый президент Украины, глава делегации «самостийной» в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум для дальнейших переговоров по ситуации в Донбассе.

По его словам, украинская делегация прекратит переговоры, если Донецкая народная республика (ДНР) не исключит из своей делегации общественного эксперта, журналиста Майю Пирогову, заочно осужденную украинским судом, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – сказал первый глава «незалежной».

При этом он добавил, что пока не знает, появится ли Майя Пирогова на следующем заседании контактной группы, запланированном на 14 апреля. По его словам, представители ДНР утверждают, что Пирогова заболела и пока не может присутствовать на переговорах.

Ранее сообщалось, что Кравчук заявил, что Украина является для России врагом, а Белоруссия «холуём».

«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия. И это очевидно», – подчеркнул он

При этом бывший украинский лидер добавил, что украинцам следует укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес.

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