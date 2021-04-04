Летевший из Токио во Франкфурт пассажирский Boeing вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолёт Boeing, который следовал рейсом Токио – Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, Boeing 787-9 авиакомпании All Nippon Airways благополучно приземлился в Красноярске.

Согласно предварительной информации, вынужденная посадка последовала из-за отказа левого двигателя.

В свою очередь сервис Flightradar24 уточняет, Boeing 787-9 Dreamliner незадолго до подлёта к российскому Норильску резко изменил траекторию своего движения. После чего напротив статуса рейса появилась запись: «перенаправлен в Красноярск».

В результате вынужденной посадки пострадавших нет. Все пассажиры благополучно покинули борт воздушного судна и были размещены в здании аэропорта. Ожидается, что полёт будет продолжен в самое ближайшее время.

