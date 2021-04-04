Личные данные Цукерберга попали в сеть вместе с 533 млн пользователей Facebook

Номер телефона руководителя компании Facebook Марка Цукерберга попал в сеть вместе с личными данными еще 533 миллионов пользователей платформы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на New York Post.

Ранее издание Business Insider сообщило, что личные данные и телефонные номера 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран оказались в свободном доступе в интернете. В сети оказались данные более 32 млн пользователей из США, более 28 млн из Саудовской Аравии, а также почти 10 млн пользователей из России. В сеть «утекли» данные локациях пользователей, из датах рождения и других сведениях.