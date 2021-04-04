Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники становятся всё более изобретательными. Так, в последнее время они стали использовать новую схему обмана россиянам.

В частности, злоумышлении всё чаще предлагаются своим потенциальным жертвам оформить вклады под высокий процент, а при введении данных похищают информацию для доступа в личный кабинет, передаёт РИА Новости.

Клиентам кредитных организаций присылают ссылки на поддельные страницы сайтов, где предлагается ввести настоящие логин и пароль от личного кабинета якобы для оформления вклада. При этом предлагается переоформить уже имеющиеся вклады более высокий процент. Предложения об этом поступают от мошенников, как по телефону, так и по email.

Как пояснили эксперты, эта схема мошенничества – универсальная. Она позволяет злоумышленникам получить доступ к онлайн-банку кредитных организаций.

«В настоящее время мошенники перешли к использованию схемы со вкладами, так как наши соотечественники уже осведомлены, что нельзя сообщать по телефону коды из SMS для подтверждения операций. Поэтому злоумышленники возвращаются к своим старым схемам обмана», – пояснил один из экспертов.

Между тем в ЦБ РФ рассказали, что знают об этой схеме мошенничества. В этой связи, они обращаются к своим клиентам быть осторожными и при поступлении таких предложений, самим перезвонить в банк по официальном номеру телефона или лучше посетить его.

