Папа Римский обратился к прихожанам по случаю Пасхи

Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании предостерег от наращивания вооружений в период пандемии и призвал участников всех конфликтов к примирению и началу восстановления, сообщает ТАСС. Сегодня, 4 апреля, отмечается Воскресение Христово по Григорианскому календарю.

Папа Римский Франциск отслужил торжественную мессу и обратился к католикам с благословением «Городу и Миру». Второй год подряд из-за пандемии коронавируса папа Римский Франциск выступает не с балкона на площади Святого Петра, а из базилики Святого Петра.

«Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим. Пандемия все еще продолжается, социальный и экономический кризис очень тяжел, особенно для самых бедных. Несмотря на это, и это возмутительно, вооруженные конфликты не прекращаются, а военные арсеналы укрепляются. Сегодня это безобразие», – сказал понтифик.

Папа Римский заявил, что на лечение должно принадлежать всем и призвал международное сообщество принять меры для того, чтобы преодолеть задержки в распределении вакцин и поделиться ими с наиболее бедными странами.

Кроме того, Папа Римский призвал к миру в зонах конфликта: в Эфиопии, Сирии, Йемене, Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине.

«В мире по-прежнему слишком много войн и слишком много насилия. Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны. Пусть он даст тем, кто оказался в плену конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, возможность безопасно вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей всего мира на сдерживание гонки новых вооружений», – сказал он.