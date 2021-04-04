Президентом Косова избрана Вьоса Османи

Парламент частично признанной республики Косова в третьем круге голосования избрал Вьосу Османи президентом страны, сообщает РБК.

По данным AP, за кандидатуру Османи проголосовали 71 из 120 депутатов. Две оппозиционные партии и партия, представляющая интересы этнических сербов, бойкотировали голосование. Накануне косовский парламент не смог собрать кворум в 80 голосов после пяти часов обсуждений, несмотря на призывы послов США и Франции к депутатам не расходиться и проголосовать за избрание нового президента.

Сегодня, 4 апреля, кворум собрался, однако в первом и втором турах голосования Османи не смогла набрать необходимых голосов.

В ноябре 2020 года президент Косово Хашим Тачи подал в отставку после обвинений Специальнаой прокуратуры международного суда в Гааге по преступлениям в Косово. Прокуратура выдвинула обвинения против Тачи в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Хашим Тачи добровольно прибыл в Гаагу, где Специальный суд по Косово, являющийся частью Международного трибунала ООН по бывшей Югославии в Гааге, арестовал бывшего президента частично признанного государства Косова.