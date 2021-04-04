Прогноз погоды на месяц: ничего хорошего не будет

Весна-2021 своими погодными катаклизмами запомнится надолго. Март был ужасным: холодным и снежным. В апреле вроде наступило потепление, но в дальнейшем ничего хорошего ждать не приходится от погоды.

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В некоторых регионах страны до сих пор периодически идёт снег, много дождей, обильное половодье – зима-то была очень снежной. В общем и целом – не весна, а одно название. А уже так хочется тепла и солнца, что нет никаких сил смотреть на серую хмарь за окном и оплывшие сугробы с небольшими проплешинами земли между ними.

Что же нам ждать от апреля – будет ли наконец-то по-весеннему тепло и солнечно?

Погода в Москве. Прогноз синоптиков на месяц

Апрель, по прогнозу синоптиков, в столице России будет в основном пасмурным и дождливым. Отрицательных температур не ожидается, но на следующей неделе возможен снег с дождём, а градусники местами будут показывать не выше плюс 6. Кроме того, ожидается «барическая пила». Так, в четверг, 8 апреля в Москве и Подмосковье атмосферное давление опустится до 726 мм рт. ст., а в пятницу резко повысится до 755 мм рт. ст. – ужасная новость для метеозависимых и пожилых людей.

При этом весь месяц в регионе температура будет гулять в пределах от плюс 6-9 до плюс 14-16 и обратно. Солнечных дней обещают очень мало, в основном метеорологи прогнозируют затянутое тучами небо, изредка переменную облачность и холодные ливни.

В конце месяца, с одной стороны, станет немного теплее – градусники будут показывать около плюс 16. Но с другой стороны – зачастят дожди, и усилится ветер.

Погода в СПб. Прогноз на апрель

Санкт-Петербург покажет свою истинную натуру в апреле и его смело можно будет переименовывать в Город Дождей. Весь месяц, по прогнозу синоптиков, в СПб будет мокро и сыро, а градусники не покажут выше плюс 10.

Солнце обещают буквально пару дней, всё остальное время дождь и ветер. Так что ждать весны петербуржцам и гостям города с приятной погодой для прогулок во второй осенний месяц совершенно не стоит.

Погода на курортах Краснодарского края

Для жителей Краснодарского края новости более приятные. Погода порадуем регион теплом и солнцем. Правда следующая неделя запомнится мощными ливнями. Но после 12 апреля погода наладится, а солнышко выглянет из-за туч.

Первая декада месяца, по прогнозу синоптиков, будет довольно прохладной от 10 до 15 градусов выше нуля, Кубань ждут ливневые дожди и ветер. Вторая половина апреля ознаменуется подъёмом температуры до плюс 22. Ожидается переменная облачность, но осадков уже не будет, а тёплая погода порадует гостей и жителей региона.

В Сочи будет дождливо, но и теплее чем в целом по региону: уже с начала месяца градусники в городе-курорте уверенно покажут около плюс 20. Выше, правда, столбики термометров подниматься не станут. Дожди будут идти периодически весь месяц.

В Анапе почти весь апреле немного холоднее – не выше плюс 15-17, пасмурно, но поменьше осадков. В Адлере погода ожидается примерно, как в Сочи: солнечные и тёплые дни будут перемежаться с пасмурными и дождливыми.

Прогноз погоды на месяц в Крыму

В Крыму, по прогнозу синоптиков, весь апрель довольно мокро и ждать чего-то хорошего не стоит. В среднем градусники покажут до плюс 20, будет, пасмурно и дождливо. Периодически солнце станет радовать туристов и жителей Крыма, но недолго.

Так, в Ялте начало месяца ожидается прохладным – всего плюс 10-12, возможен даже снег с дождем на следующей неделе. С 14 апреля погода повернёт на тепло, но выше плюс 17 точно не будет. Немного теплее в Симферополе – плюс 17-20, но тоже без дождей здесь не обойдётся

Прогноз погоды на апрель в регионах Поволжья

В Татарстане дождливо практически весь месяц, а первые две недели лить с неба будет почти ежедневно, возможен мокрый снег. До 15 числа ждать какого-то серьезного потепления не стоит: столбики термометров будут упорно передвигаться между плюс 4-8. Более или менее потеплеет в 20-х числах, а конец месяца подарит солнце и плюс 16.

В Чувашии – ещё холоднее: около плюс 7 первые две декады апреля, лишь после 20 числа стоит ожидать небольшого потепления и прекращения надоевших осадков, но выше плюс всё-таки не будет.

Теплее всего в апреле в Самаре и Саратове – здесь начало месяца, как по всему Поволжью выдастся дождливым, но к 15 апреля весна сменит гнев на милость и всё-таки перейдёт в режим «тепло» – к концу апреля воздух прогреется до плюс 20.

Погода в апреле в Сибири

В Сибири, по прогнозу синоптиков, будет дождливо и местами даже снежно. Температура днём плюсовая, но первые две декады воздух не прогреется сильнее плюс 5, а последние дни апреля столбики термометров поднимутся до плюс 12. Дождь, мокрый снег, пасмурно и ветрено.

Холоднее всего прогнозируется в Томске и Омске – весь месяц здесь будет около плюс 4 в дневные часы, по ночам заморозки, к концу месяца до плюс 9, также пасмурно и дождливо.

Прогноз погоды на 30 дней в Приморье

По прогнозу синоптиков, ничего хорошего в апреле не будет и в Приморье. Так, во Владивостоке начало месяца ожидается солнечным, но прохладным – всего плюс 6.

К концу следующей недели небо затянет тучами, пойдёт дождь. Градусники будут показывать плюс 6-7, с третьей декады немного потеплеет – до плюс 10. Теплее всего пока обещают погоду в Арсеньеве – мокро, конечно, но зато градусники уверенно выдадут все плюс 15, а местами и выше.

В общем новости по климатической обстановке в апреле пока не очень: почти на всей территории Русской равнины будет мокро, пасмурно и холодно. Так что ждать милостей от погоды не стоит совершенно, а вот достать с антресолей резиновые сапоги и зонтики – необходимо.

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