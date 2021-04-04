Стратегия безумного сапера

На абордаж!

Представитель компании Nord Stream AG, (которая ведёт работы по постройке трубопровода) пожаловался на враждебную активность зарубежных кораблей (в том числе военных) с января 2021 года, когда возобновилась укладка трубы. И эта активность в форме маневров не раз и не два могла привести к прямому столкновению с российским судном-трубоукладчиком «Фортуна». Рыболовецкие и иные суда, по сути, пытались таранить «россиянина» для того, чтобы остановить строительство трубы. И лишь действия вспомогательных российских судов предотвращали трагедию.

Зачем все это делается? Затем, что это единственный способ, остающийся у американцев и их восточноевропейских единомышленников (в частности, поляков) остановить строительство трубопровода. Остановить как своими действиями, так и посредством нужной им реакции со стороны России.

Срыв строительства «Северного потока — 2» является одной из заявленных внешнеполитических целей администрации Байдена. Преследуют США эту цель ради, по их словам, безопасности своих европейских партнеров. «Трубопровод разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимой перед манипуляциями и давлением со стороны России, и идет поперек целей европейской энергетической стратегии», — госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Однако большая часть европейских партнеров, и прежде всего Германия, энтузиазм Вашингтона не поддерживают. Ведь, с точки зрения ФРГ, трубопровод соответствует цели обеспечения Европы дешевым и надежным газом (все планы по импорту аналогичного газа из других источников по разным причинам не удались), а также делает ЕС неуязвимым от манипуляций и давления со стороны Киева, с применением угрозы перерубить транзит. Ну а также (за счет превращения Германии в крупнейший газовый хаб) должен принести Берлину неплохой доход и повысить его политическое значение в Европе.

Именно поэтому власти ФРГ помогли России защитить проект от американцев. И на сегодняшний день Вашингтон не понимает, как он может легально или полулегально пробить немецко-российский, выражаясь футбольным языком, «автобус» перед воротами проекта.

Юридической возможности остановить строительство «Северного потока — 2» у его противников нет. Все разрешительные документы на проект давно выданы (в том числе и евробюрократами из Брюсселя), а процедура их отзыва может занять еще большее время, чем процедура одобрения. Организационной возможности тоже нет: несмотря на все угрозы санкций со стороны Энтони Блинкена и его предшественника Майка Помпео, европейские компании не собираются выходить из крайне перспективного проекта, а у Газпрома, по понятным причинам, желания бросить сооружение трубы нет.

Судебной возможности тоже не предвидится – попытки заблокировать строительство трубопровода «по экологическим причинам» оказались бесполезны: 1 апреля были отклонены возражения против разрешения на строительство со стороны двух немецких экологических организаций. Суды заявили, что «Северный поток — 2» не оказывает серьезного негативного эффекта на окружающую среду.

С техническими возможностями остановить достройку газопровода тоже беда. Несмотря на то, что швейцарская компания-подрядчик со своим специальным судном-трубоукладчиком решила еще в конце декабря 2019 года из проекта сбежать (после чего ее судно стояло без работы несколько месяцев, а компания несла убытки), Россия способна, пусть и с большим запозданием, но все-таки достроить трубу своими силами. По плану, она должна быть закончена уже в этом году.

Наконец, проект сложно остановить экономическими методами – все деньги на него уже давно выделены. И с проекта, как говорится, выдачи нет.

Без «красных линий»

Именно поэтому США, вероятно, и переходят к абсолютно нелегальным методам – банальному саботажу. Причем саботажу многофакторному. Если какая-то польская рыболовецкая лоханка сможет протаранить трубоукладчик «Фортуна», то укладка трубы будет задержана до окончания ремонта (напомним, что кораблей-трубоукладчиков у России всего два). Если же эта лоханка до самого тарана будет потоплена каким-то из судов сопровождения (или же военным кораблем, которые Москва стянет в зону укладки для защиты «Фортуны»), то Соединенные Штаты и те же поляки расценят эти действия Москвы как доказательство ее агрессивности и проявление планов Путина по захвату Европы. И как минимум продавят отзыв всех разрешительных документов у проекта.

Про то, что Россия защищала свою собственность, никто и не вспомнит – даже сейчас в англоязычных медиа практически отсутствует информация об атаках на «Фортуну». Вместо этого американские и восточноевропейские авторы продолжают серию публикацию «”Северный Поток — 2” – трубопроводное оружие Путина».

На первый взгляд, неплохой тактический ход. Отнюдь не новый (аналогичным образом Москву пытались провоцировать в ноябре 2018 года, когда украинские власти послали три своих корабля на прорыв через российский Керченский пролив – в надежде на то, что они либо прорвутся, либо будут потоплены и станут «сакральными жертвами» для плача киевских Ярославн о необходимости введения новых санкций).

Однако речь тут не о тактике, а о стратегии. Попытки саботировать строительство «Северного потока — 2» через прямое столкновение кораблей является, и это очевилдно, не импровизацией Госдепа или польского МИД, а продуманной частью кампании Байдена по сдерживанию России. А точнее, одним из ее инструментов, подразумевающих уничтожение негласных «красных линий» в двусторонних отношениях.

Дело в том, что в какие бы мелкие клочья не были разорваны российско-американские и российско-натовские связи, между игроками сохранялось понимание того, что нельзя делать для недопущения перехода конфликта из стадии противостояния в стадию начала военных действий. Нельзя принимать Украину, Грузию и Молдавию в НАТО; нельзя руками Киева возобновлять войну на Донбассе; нельзя устраивать нападения на российские стратегические объекты и т.п. Фактически эти условия были сродни минному полю, огороженному и обозначенному табличкой: «не входи – убьет». И сейчас администрация Байдена ведет себя на этом поле как безумный сапер, верящий в то, что там мины все сгнили: ставит ногу на землю, и если не взорвется – делает еще шаг вперед.

Так, американские СМИ публиковали утечку из администрации США о том, что на Россию вот-вот будет совершена масштабная кибератака. Сейчас Вашингтон активно раскачивает ситуацию на Украине – а заодно и пытается саботировать проект «Северный Поток — 2» такими действиями (атаки судов и т.п.), которые откровенно выходят за «красные линии». В надежде на то, что Москва не решится жестко ответить и отступит.

Причем, отступит не только в истории с «Северным Потоком — 2». Уничтожение негласных красных линий, по мнению Вашингтона, приведет к тому, что не желающая идти на конфликт Москва будет отступать по всем направлениям, где США будут иметь решимость наступать. Что Кремль не будет отвечать ударом на удар, опасаясь по-настоящему жестких санкций или опосредованной войны.

Крайне рискованная, надо сказать, стратегия сапера. До первой мины.