В Иордании раскрыли «иностранный заговор»

Глава МВД Иордании Айман Сафади заявил на пресс-конференции, что люди из окружения бывшего наследного принца Иордании Хамзы бен Хусейна были связаны с «иностранными силами», совместно с которыми планировали свергнуть короля Абдуллу II, сообщает РБК со ссылкой на информационное агентство Saraya.

«В ходе расследования обнаружились, в том числе, контакты за рубежом, с которыми обсуждалось наиболее подходящее время для начала переворота и дестабилизации страны», – Айман Сафади.

Он пояснил, что предварительное следствие показало, что люди из окружения Хамзы связывались с лицами из других государств, в том числе из «так называемой иностранной оппозиции», чтобы использовать их для информационных вбросов и провокаций. «Это совпало с активным общением принца Хамзы с общественными деятелями в последнее время. Целью его действий было подстрекательства и провокации для дестабилизации национальной безопасности Иордании. Доказано, что он координировал свои действия с экс-министром финансов Басемом Авадаллой», – добавил глава МВД страны.

По его словам, заговорщики были задержаны в тот момент, когда перешли от стадии планирования непосредственно к попытке свергнуть монарха. Сафади отметил, что Абдулла II решил сначала лично переговорить с бывшим наследным принцем, чтобы попытаться решить вопрос внутри королевской семьи.

Ранее бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн подтвердил, что его поместили под домашний арест. «Меня посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться или встречаться с людьми, поскольку на тех встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля», — сказал Хамза бен Хусейн в видеообращении.