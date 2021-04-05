Акции Tesla резко пошли вверх после рекорда поставок электромобилей

Акции Tesla резко пошли вверх после того, как самый дорогой в мире автопроизводитель сообщил о рекордных поставках продукции.

По данным агентства Reuters, в ходе сегодняшних внебиржевых торгов акции компании выросли на 7,5%. Таким образом, устойчивый спрос на электромобили Tesla компенсировал влияние глобального дефицита микрочипов.

Напомним, в течение первого квартала 2021 года Tesla поставила почти 185 тыс. своих автомобилей по всему миру в течение первого квартала, что выше прогноза в 178 тыс. авто, приведённого Refinitiv.

Ранее сообщалось, что Tesla опубликовала отчёт о прибыли в 2020 году. Основной строкой дохода стала продажа ZEV-кредитов, в то время как прибыль от продажи автомобилей заняла лишь второе место в отчёте.

В США 11 штатов требуют, чтобы автопроизводители продали определённый процент автомобилей с нулевым уровнем выбросов до 2025 года. ZEV-кредиты (Zero-Emission Vehicle credits) – это баллы, которые компании получают за продажу электромобилей.

Если у компаний не достаёт определённого количества баллов, они могут купить их у другого автопроизводителя. Tesla продает исключительно электромобили, из-за чего десятки компаний стали покупать у неё ZEV-кредиты.

За последние пять лет это принесло Tesla 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году компания заработала 1,6 миллиарда долларов на кредитах. Это намного превысило чистую прибыль от продажи автомобилей, которая составила 721 миллион долларов.

«Они теряют деньги, продавая автомобили, а зарабатывают, продавая кредиты. Но кредиты кончатся до 2025 года», — считает Гордон Джонсон из GLJ Research, один из крупнейших инвесторов в акции Tesla.

Топ-менеджеры Tesla признают, что компания не может рассчитывать на продолжение использования источника денежных средств.

Наша справка

Tesla (ранее Tesla Motors) — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Однако сама компания считает Илона Маска, Джеффри Брайана Страубела и Иэна Райта её сооснователями. Компания названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.