Аналитики назвали регионы РФ с наибольшим приростом населения

Лидерами среди регионов РФ по приросту населения в период за 2018-2020 годы стали Севастополь, Ингушетия, Ленинградская область и Чечня, говорится в исследовании «РИА Новости», которое было подготовлено на основе данных Росстата.

За указанный период в Севастополе численность населения выросла на 16,8%, в Ингушетии — на 5,6%, в Ленинградской области — на 4,3%, в Чечне — на 4,2%, говорится в исследовании. В целом по стране численность населения выросла за последние три года в 21 регионе.

В численном выражении наибольший прирост отмечен в Московской области на 206,9 тыс. человек, в Москве население прибавилось за данный период на 148,8 тыс. человек, в Краснодарском крае на — 83,7 тыс. человек. Наименьший прирост отмечен на Чукотке на 200 человек.

Больше всего население за три года сократилось в Тамбовской области (-3,5%), Еврейской АО (-3,4%) и в Магаданской области (-3,8%). В целом убыль населения отмечена в 40 регионах России на 3,5-1,5%. Еще в 18 регионах население сократилось на 0,5-1,5% и в трех регионах менее чем на 0,5%.

В абсолютном выражении наибольшее сокращение населения отмечено в Саратовской области (66,5 тыс. человек), Кемеровской области (60,9 тыс.), Нижегородской области (56,9 тыс.), Омской области (55,8 тыс.), в Алтайском крае (53,3 тыс.). В общей сложности население РФ сократилось на 711 тыс. человек, или 0,5% в период 2018-2020 гг.

