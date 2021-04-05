Bloomberg: жесткая монетарная политика будет препятствовать максимальному за полвека росту

Мировая экономика в 2021 году держит курс на самый быстрый рост за более чем полвека, пишет Bloomberg Economics. Однако различия и проблемы отдельных стран могут помешать ей в ближайшее время достичь предпандемических высот. Наиболее высокие темпы роста будут демонстрировать Китай и США, которые активно работают над поддержкой населения и бизнеса, считают в агентстве. Россия же, как и другие страны emerging markets, будет сильно от них отставать.

В отличие от последствий финансового кризиса 2008 года, отмечает Bloomberg Economics, восстановление выглядит однобоким отчасти потому, что внедрение вакцин и финансовая поддержка властей в разных странах различаются. Среди отстающих — большинство развивающихся рынков и еврозона, где Франция и Италия ввели расширенные ограничения, призванные помочь сдерживанию распространения вируса. «Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком многие люди продолжают сталкиваться с потерей работы и ростом бедности. Слишком многие страны отстают», — констатировала недавно директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Уже сейчас Bloomberg Economics nowcasts показывает, что темпы мирового экономического роста в течение первых трех месяцев 2021 года составляли примерно 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Но в то время, как экономика США демонстрирует улучшение положения, Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония сильно отстают — их ВВП падает. А Бразилия, Россия и Индия явно уступают Китаю.

В целом за год Bloomberg Economics прогнозирует рост мирового ВВП на 6,9%. Но многое будет зависеть от того, насколько быстро страны смогут привить население. И чем дольше продлится вакцинация, тем больше шансов, что вирус останется международной угрозой — особенно, если появятся его новые штаммы. Пока же в США привиты около четверти населения, тогда как в ЕС — менее 10%. В Мексике, России и Бразилии — показатель ниже 6%. В Японии — менее 1%.

Кроме того, перспективы зависят и от того, какую экономическую политику выбирают страны, отмечает издание. В основном сейчас наблюдается снижение процентных ставок и введение программ покупки активов. Но отдельные центральные банки начинают повышение ставок — либо из-за ускорения инфляции, либо для предотвращения оттока капитала. Так, Турция, Россия и Бразилия в прошлом месяце подняли стоимость заимствований, в то время как ФРС и ЕЦБ заявили, что не намерены в течение длительного времени делать что-либо подобное.

Правительству не надо бояться тратить

Причины задержек восстановления нашей экономики, увы, кроются не в области монетарной политики ЦБ РФ, не соглашается с выводами Bloomberg Economics шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Будь оно так, решить проблему было бы проще простого. Но денежная ликвидность и без того предоставляется банкам в избытке и на сверхмягких по нашим меркам условиях: ставка выделения кредитных линий ЦБ для банков остается исторически очень низкой и после скромного мартовского повышения с 4,25% до 4,5%. Более того, даже если ключевая ставка будет повышена в течение года ещё на 0.5%-0.75%, она по-прежнему будет ниже реальной инфляции.

Основные трудности — в слабой проходимости денег дальше, из банков в реальную экономику, считает Пушкарёв. И банковский сектор, и большинство предпринимателей не готовы существенно наращивать риски из-за уже и так накопленной почти во всех секторах высокой закредитованности в отсутствие перспектив быстрого роста выручки. А рост спроса, в свою очередь, невозможен по причине совершенно очевидных потерь в доходах, понесённых за время пандемии и населением, и бизнес-партнёрами, которые тоже ограничивают себя в заказах, и в ожиданиях.

Всё это чувствуется хотя бы по не спешащим особо расти рекламным бюджетам, не говоря уже о бюджетах развития компаний, отмечает Пушкарёв. Дело упирается в отсутствие сколько-нибудь значимых в масштабах экономики субсидий от правительства, которые компенсировали бы предприятиям часть выпавших доходов и повышенных издержек. При сохранении ощутимого пресса налогов и сборов, дорогих перевозок, ситуация выливается в рост отпускных цен производителей, а затем и розничных цен. Но это не решает, а усугубляет проблему: за ограниченную сумму поступающих в виде зарплаты средств потребители приобретают в натуральном выражении ещё меньше товаров и услуг.

Если действительно догонять развитые экономики по темпам восстановления, то правительству нужно озаботиться прямым вопросом: как оставить бизнесу больше денег на развитие, считает Пётр Пушкарёв. А в идеале не только оставить, но и ещё выделить сверх того на цели роста, массово софинансируя бюджетными деньгами все виды частной инициативы с хорошим потенциалом. Если нужно — при посредничестве банков или через структуры, подобные РФПИ, корпорации МСП.

По мнению Пушкарёва, такой подход внес бы решающий вклад и в создание новых рабочих мест, и в поддержание хорошего уровня доходов миллионов граждан, работающих по найму в частном секторе. Повышать зарплаты в госструктурах, конечно, надо, но этого явно не хватит для расширения денежной базы спроса, без которого у бизнеса просто не будет повода ускоренными темпами выходить на более высокие обороты.

«Основной посыл — правительству не надо бояться тратить, — говорит Пушкарёв. — Наши резервы в пандемию остались, по большому счёту, почти нетронутыми. Мы потратили крохи по сравнению с суммами, выделенными в помощь экономике другими странами — в том числе и некоторыми развивающимися странами из группы БРИКС, не говоря уже об Америке или Европе. В распоряжении правительства и Фонд национального благосостояния, и уже почти 600 млрд долларов золотовалютных резервов, и достаточно дорогая, полностью восстановившаяся по ценам нефть, и всё более высокий внешний спрос на все статьи нашего экспорта. Квоты приподняли, поступления в бюджет будут — нужно просто перестать переживать, что денег стране не хватит, и начинать их тратить на собственную экономику».

Пушкарёв отмечает: в России темпы вакцинации выше европейских, где в среднем по всем странам привито чуть более 5% населения. В РФ ко 2 апреля было использовано более 11,6 млн доз и вакцинировано почти 8% всех жителей — это очень неплохой (10-й) показатель в мире. Конечно, стоит помнить, что в США полностью привиты от ковида уже почти 15% населения, а к концу июля правительство Байдена обещало американцам 600 млн доз вакцины. Но и в России темпы вакцинации можно назвать высокими, так что для стимулирования нормальной скорости восстановления экономики не хватает не вакцин, а облегчения бремени бизнесу, роста доходов и действительно широкой правительственной поддержки инвестиционных программ, заключает эксперт.

Успешное восстановление не гарантировано никому

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что вопрос, скорее, не в том, будет ли Россия восстанавливаться опережающими темпами, а в том, как именно она это будет делать с оглядкой на свою индивидуальность. Ставить Россию в одну линию с США или Китаем не совсем логично, считает эксперт, поскольку все три страны изначально реализуют совершенно разные экономические модели.

Китай имеет высочайший промышленный потенциал; к тому же страна раньше остального мира стала бороться с коронавирусом и, соответственно, смогла раньше выйти из кризиса и начать восстанавливаться. У США другие преимущества — они по-прежнему остаются сильнейшей мировой экономикой и эмитентом валюты, исторически имеющей наибольший глобальный оборот. Очевидно, полагает эксперт, что Россия, традиционно зависимая от топливно-энергетического сектора и не первый год находящаяся под санкциями, в эту компанию не вписывается.

Тот факт, что в России произведена одна из первых наиболее эффективных вакцин от коронавируса, не может, к сожалению, стать существенным драйвером для восстановления экономики — тем более что темпы вакцинации в России пока далеки от лидеров, отмечает Антонов. Данные, которыми он пользуется, сильно отличаются от приведённых Петром Пушкарёвым. Согласно им, Россия не входит в топ-10 по количеству примененных доз вакцины на 100 человек населения, занимая по этому показателю лишь 65 место. Причём обе дозы вакцины получили всего 4,72 млн человек (3,23% от населения страны); цифра эта должна вскоре увеличиться до 6,93 млн (4,7% населения), но и такой процент не позволяет рассчитывать на то, что экономика в стране начнет восстанавливаться опережающими темпами. Пока наибольшая динамика вакцинирования отмечена на Чукотке, в Москве, НАО и на Сахалине, где заметен и значительный экономический эффект. Но данные по центральной части России и Сибири пока не впечатляют, констатирует эксперт.

Учитывая такую ситуацию, действия ЦБ в части повышения ключевой ставки до 4,5% выглядят достаточно обоснованными, считает Антонов. Ужесточение монетарной политики случае необходимо для того, чтобы сдерживать инфляцию, которая даже по официальным данным Росстата в прошлом месяце достигла 5,8%, что является максимальным значением с ноября 2016 года. И решение ЦБ, скорее, продиктовано необходимостью хотя бы временно стабилизировать ситуацию в стране.

Смягчение монетарной политики возможно, но для этого должен быть пройден пик этапа борьбы с действующей проблемой, убеждён эксперт. Восстановление экономики — в любом случае процесс затяжной. И, кстати, то, что остальные страны-лидеры вакцинации справятся с проблемой быстрее и эффективнее — тоже вопрос открытый. Появление новых штаммов вируса и высокий процент побочных эффектов от других вакцин пока не гарантируют успеха ни одной стране — даже самой экономически сильной.