На парламентских выборах в Болгарии победила правящая партия

После парламентских выборов нынешнему премьер-министру Болгарии Бойко Борисову несмотря на то, что его правоцентристская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (GERB), скорее всего, наберет больше всех голосов, придется побороться за то, чтобы сохранить пост главы правительства. Против него выступают антикоррупционные и популистские партии, которые тоже наверняка окажутся в парламенте и приложат все силы, чтобы его сместить.

По предварительным данным после обсчета почти половины бюллетеней, GERB наберет приблизительно четверть голосов избирателей. С одной стороны, 24,15% позволит правоцентристам остаться самой представительной партией в парламенте Болгарии, но с другой, значительно усилит оппозицию, требующую ухода Борисова. Четыре года назад на прошлых выборах у партии Борисова было 33,5%.

Второй партией в парламенте Болгарии, очевидно, будет новая популистская партия «Есть такой народ», основанная известным телеведущим и певцом Слави Трифоновым, у которой 19%. Социалистическая партия Болгарии (BSP) по предварительным данным набирает 14,88% голосов. У Демократической Болгарии и Движения за права и свободы, представляющего интересы этнических турок, которые проживают в Болгарии, 10,97% и 8,71% соответственно. 4-процентный порог преодолела также протестная коалиция «Встань! Мафия вон!» с 5,08%.

Такой расклад сил предвещает премьеру Борисову нелегкую жизнь. Если предварительные данные подтвердятся в четверг, когда будут объявлены официальные результаты выборов, то у GERB возникнут проблемы с поисками партнеров по коалиции. Дело в том, что иметь дело с Бойко Борисовым, который до прихода в политику работал и пожарным, и телохранителем и который доминирует в болгарской политике 10 лет, готовы далеко не все политические партии. Например, Слави Трифонов уже отказался заключать какие-либо соглашения как с GERB, так и с Социалистической партией.

Это значит, что очень вероятны недели или даже месяцы трудных переговоров. Не стоит исключать и вероятность проведения новых выборов.

Бойко Борисов уже заявил о победе GERB и призвал лидеров оппозиции подумать над созданием коалиционного правительства с широким представительством, которое сможет успешно бороться с пандемией и восстанавливать после кризиса болгарскую экономику при помощи миллиардов из евросоюзовского Фонда восстановления.

«Я предлагаю вам мир,- сказал 61-летний премьер.- Я предлагаю вам выдвинуть экспертов и взять на себя ответственность. Это мое предложение для всех. Наслаждайтесь результатами два-три дня, а потом подумайте, что является стабильностью, а что – нет».

Среди многочисленных критиков Борисова, между прочим, и президент Болгарии Румен Радев, который поддержал массовые антиправительственные протесты в 2020 году.

«Эти выборы станут шагом к возврату нормальности»,- сказал он.

GERB оказалась замешана в нескольких коррупционных скандалах. Это вызвало массовые протесты против правительства. Кстати, Болгария занимает первое место в Евросоюзе в рейтинге коррупции Transparency International.

За 240 мест в однопалатном парламенте Болгораии боролись почти 7 тысяч кандидатов от 22 партий и 8 коалиций. В выборах участвовало немногим более 6,7 млн человек, в том числе и 850 тыс. этнических турок.