Диетолог рассказала, какой завтрак считается худшим

Самое худшее и бесполезное, что человек может употребить на завтрак, — это кофе с круассаном и фастфуд, рассказала врач-нутрициолог, диетолог Нина Куракина. Она уточнила, что такие продукты провоцируют инсулиновую реакцию, которая может привести к сахарному диабету.

Также к нежелательным продуктам можно отнести бананы, виноград, мучные изделия, сладкое, а также картошку и рис.

«С учетом того, что мы имели большой промежуток времени между последним приемом пищи и завтраком, нам это вредит, так как происходит большой выплеск инсулина в кровь, что провоцирует сахарный диабет и откладывание жиров», — пояснила медик телеканалу «Звезда».

Ранее диетологи рассказали, что для избавления от привычки переедать из-за стресса, необходимо научиться отслеживать, что человек ест, сколько и когда. Эксперты объясняют желание «заедать» стресс активизацией участков мозга, отвечающих за ощущение мгновенного счастья. Поэтому человек может испытывать так называемый эмоциональный голод, являющийся одной из главных причин переедания.

